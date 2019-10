Clementina Guerrero: de la vida académica a prófuga de la justicia

Al asumir, el 14 de noviembre de 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (Sefiplan), la académica Clementina Guerrero García no sólo rechazó la posibilidad de retirarse en paz del servicio público, sino aceptó, tácitamente, la apuesta de integrarse a un gobierno actualmente investigado por actos de corrupción y abuso de autoridad.

Dueña de propiedades inmobiliarias tras laborar por 44 años en la UV, Clementina Guerrero tenía como Derecho a una compensación holgada del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), tras su último cargo como secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (SAF-UV).

Actualmente, la también exTesorera del Ayuntamiento de Xalapa es considerada prófuga de la justicia debido a una orden de aprehensión en su contra por el delito de corrupción.

SU ESCALADA

A escasos 16 días de concluir el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares presionó al interino Flavino Ríos Alvarado para designar en el cargo de secretaria de Finanzas y Planeación a Clementina Guerrero García.

Lo anterior, luego de que el anterior secretario, Antonio Gómez Pelegrín, dejó vacante el puesto ante la crisis financiera y de credibilidad al final del sexenio de Javier Duarte.

Esa misma fecha, Guerrero García firmó una carta dirigida a la comunidad universitaria y al Consejo General Universitario, en donde agradecía la oportunidad de formar parte del equipo de colaboradores de la Rectora Sara Ladrón de Guevara, quien se mantiene en el cargo.

"Quienes me conocen saben que soy una mujer de trabajo; mi carrera profesional no está marcada ni por una vida partidaria ni por la construcción de discursos huecos o promesas inviables o alejadas de la factibilidad para su concreción. Soy firme en mis convicciones, frontal para defender lo que considero que es justo y me precio por ser una impulsora de la transparencia y de la rendición de cuentas", presumió Guerrero García en la misiva.

Clementina Guerrero se incorporó al denominado 'gobierno del cambio' de Yunes Linares, postulado por los Partidos Acción Nacional y el de la Revolución Democrática y calificó el nombramiento en el gabinete yunista de "una distinción a mi persona y a mi trayectoria profesional".

"Como veracruzana, se me abre una oportunidad para colaborar en la búsqueda de soluciones a la grave crisis financiera, de seguridad, de credibilidad, de valores, de confianza, que atraviesa nuestro estado", abundó Guerrero García.

El inicio del gobierno de Yunes Linares generó una de las primeras polémicas con su recién designada Secretaria de Finanzas; luego de que, por sus ingresos en la universidad, a la ex académica se le asignó una remuneración de setenta y seis mil pesos mensuales por parte del Instituto de Pensiones de Veracruz a la cual renunció, momentáneamente, para acceder al sueldo de 60 mil pesos al mes como titular de la Sefiplan.

No obstante, aunque se describió como parte de la "búsqueda de soluciones" a la crisis económica, la nueva funcionaria poco o nada concretó para resolver el rompecabezas financiero heredado por el Gobierno de Javier Duarte.

De hecho, Guerrero García perdió la estima ganada como académica de la Universidad y pronto se ganó el reproche de los acreedores de la pasada administración afectados por la falta de pagos.

Entre los gremios escépticos de los resultados de Clementina Guerrero resaltó el de los comerciantes, en esas fechas encabezado por Gerardo Libreros Cobos.

El 16 de mayo de 2017, el entonces presidente de la Cámara Nacional de Comercio reveló que, desde su designación, el 14 de noviembre de 2016, Clementina Guerrero evadió reunirse con las organizaciones empresariales para abordar el tema de la deuda.

Y al inquirir a la funcionaria la fecha de un posible pago del adeudo institucional de 230 millones de pesos, la respuesta de Guerrero García se limitó a un escueto "no hay dinero".

Incluso la funcionaria esgrimió la oferta utópica de que el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, detenido en Guatemala en abril de 2017, devolviera los recursos desviados en su administración para pagar los pasivos.

Miguel Ángel Yunes Linares dio vuelta a una válvula de escape y en julio de 2017 relevó a Clementina Guerrero e instaló a Guillermo Moreno Chazzarini en la Sefiplan, siendo el primer cambio de una alta funcionaria de su bienio

LA CAIDA

Tras poco más de un año en 'la banca', Clementina Guerrero recibió una nueva oferta de incorporarse al Servicio Público dentro de la Tesorería de Xalapa, por invitación del alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero.

Lo anterior, luego del cese del tesorero Roberto Tejero Castañeda, parte del equipo de foráneos traídos por el edil desde Ciudad de México, lo que la oposición calificó como imposiciones del partido a nivel nacional.

El ejercicio de Clementina Guerrero se caracterizó por los roces continuos contra el regidor titular de la Comisión de Hacienda Municipal, Erick Omar Juárez Valladares.

Un ejemplo de la relación ocurrió en agosto pasado cuando Juárez Valladares solicitó al Cabildo de Xalapa la condonación de multas y recargos de contribuyentes del fisco municipal, sin embargo, Clementina Guerrero objetó la propuesta del edil y solo se aprobó el perdón de las multas, no así de los recargos.

Conforme el transcurso de las últimas semanas de septiembre, y las primeras de octubre, la Tesorera de Xalapa dejó de asistir a sus oficinas en el Palacio Municipal, incluso, no estuvo presente en la última sesión de Cabildo. El pasado viernes, al surgir la información de la orden de aprehensión contra Guerrero García, la ausencia de la ex Secretaria de Finanzas resultó evidente.

Lo anterior luego que un juzgado de Control emitió una orden de aprehensión en contra de la todavía Tesorera del ayuntamiento de Xalapa por el delito de incumplimiento de un deber legal y corrupción durante su paso como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

La orden de captura además incluye a Bernardo "N", actualmente detenido por la Policía Ministerial, quien recibió prisión preventiva de un año, además de Adrián "N" y Luis Francisco "N", todos ellos ex servidores públicos de la Sefiplan durante el bienio 2016 a 2018.

En el documento remitido a la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) del distrito X de Xalapa, el juzgador además pide la detención de los citados por abuso de autoridad, conforme lo explica el proceso penal 318/2019.

Los ex colaboradores de Miguel Ángel Yunes Linares habrían violado los artículos 315, 317 y 318 del Código Penal.

De hecho, el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez, anunció que al no tener Clementina Guerrero los requisitos que la ley dispone para los servidores públicos, se buscará a una o un reemplazo de la Tesorería.

"El cargo de Tesorera o Tesorero tiene que pasar por la aprobación del Cabildo, entonces dada la circunstancia que en este momento se presenta estoy convocando ya a un Cabildo especial para determinar quién reemplazará a la Contadora Clementina Guerrero", dijo.

Añadió que, si bien no cuenta aún con una propuesta para el cargo de Tesorero, esta ausencia no afectará los flujos financieros del municipio.

LA COMODIDAD

En una de sus primeras comparecencias con la LXIV Legislatura del estado, Clementina Guerrero García arribó al edificio de calle Encanto a bordo de un Audi con un valor de 850 mil pesos, con placas en el Estado de México para no pagar tenencia.

Argumentó que el vehículo era de un colaborador, sin embargo, la ex titular de la Sefiplan ha tenido una vida acomodada y varios bienes, según consta en su declaración patrimonial.

En su información la entonces Secretaria de Finanzas declaró percibir en el último año fiscal (2016) ingresos de un millón 451 mil 506 pesos, más 85 mil 90 pesos por otras actividades, lo cual da una suma de un millón 536 mil 596 pesos.

Esto, además de una vivienda con un costo de 3 millones 362 mil 246 pesos en Xalapa, y una más en la Capital con un valor de 2 millones 217 mil pesos; sumada a una casa en Boca del Río con un valor de 271 mil 300 pesos.

También es propietaria de un departamento en el quinto nivel de un complejo ubicado en Las Ánimas con un valor de 182 mil 827 pesos.

Posee además un Chrysler modelo 2008, comprado en ese año, tiene un costo de 225 mil pesos; y un menaje de casa con valor de 270 mil pesos adquirido en 1996, al contado; reporta otros bienes muebles y obras de arte, como herencia, con un valor de 280 y 100 mil pesos.

Durante su paso por Sefiplan reportó tres cuentas bancarias, dos en Banamex y una más en Banorte; en las dos primeras reporta saldos entre 100 y 500 mil pesos, mientras que, en la tercera, el saldo es menor a 100 mil pesos.

Con respecto a los cargos que ha detentado, refiere que fue Coordinadora Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información de 2011 a 2012, donde ganaba 903 mil 147 pesos; Contralor de la UV entre 2012 y 2013, ganando un millón 140 mil pesos anuales.

Además de Secretaria de Administración y Finanzas de la Máxima Casa de Estudios, de 2013 a 2016, devengando un salario de 903 mil 147 pesos.

Tras el anuncio de su detención el exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares salió en su defensa y de los otros 3 exfuncionarios suyos acusados de corrupción.

El exmandatario del blanquiazul aseguró que el proceso que se abrió en su contra no está relacionado con el desvío de recursos públicos.

Según Yunes Linares, el actual secretario de Salud, Roberto Ramos, procedió legalmente ante la Fiscalía General porque el dinero que este recuperó de exfuncionarios de Javier Duarte no se entregó en su totalidad a la dependencia actualmente a su cargo y una parte se destinó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El panista vaticinó que los tribunales federales ampararán a sus excolaboradores pues los recursos devueltos al Estado por la propia Fiscalía General de la República (FGR), entonces PGR, fueron distribuidos legalmente a distintas áreas de gobierno mediante decretos emanados del Poder Ejecutivo.

