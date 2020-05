Clausura ayuntamiento de Veracruz Monte de Piedad

Veracruz, Ver. Por no atender las recomendaciones sanitarias para evitar contagios de covid-19, el Ayuntamiento de Veracruz clausuró temporalmente la sucursal del Monte de Piedad ubicada en la avenida Miguel Hidalgo, en la zona de mercados de Veracruz.

La medida fue aplicada luego de que la institución desatendió las recomendaciones que la Dirección de Comercio realizó para evitar aglomeración de personas dentro del negocio, así como no controlar la sana distancia entre los clientes.

"En caso de no acatar las medidas, se les sanciona con multas y hasta la clausura temporal del lugar. Ejemplo de ello, es la visita hecha al Monte de Piedad, de la sucursal en la calle Hidalgo, en días pasados, donde se les exhortó a los responsables a respetar las medidas, toda vez que no respetaban la sana distancia, no hacían uso de cubre bocas y permitían el acceso de más de una persona a realizar un sólo trámite".

La clausura temporal del establecimiento formó parte de un operativo conjunto entre autoridades municipales y federales para exhortar a la ciudadanía y propietarios de negocios a que cumplan con las disposiciones por la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

La revisión se realizó en negocios de la zona de mercados y en la avenida Independencia, en donde se localizan las sucursales bancarías que en los últimos días registran un importante flujo de usuarios.

El director de comercio, Jesús Sanz Barradas, señaló que el operativo se implementó debido a la resistencia de la ciudadanía para acatar las disposiciones sanitarias.

Indicó los negocios que hayan recibido una advertencia para el cumplimiento de estas disposiciones y no atiendan las recomendaciones serán clausuradas por poner en riesgo a la ciudadanía.

Detalló que durante todo este jueves el operativo estaría vigente y los resultados los estaría dando a conocer más tarde.