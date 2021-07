Ciudades Judiciales, proyecto de empresarios ligados a Panama Papers

XALAPA. VER.- Con anuencia del gobierno de la Cuarta Transformación, Francisco José Ruiz Anitúa y Javier Antonio Ruiz Anitúa, ligados al Panama Papers, lograron cuatro contratos marco para la construcción y mantenimiento de ciudades judiciales, por un monto de cinco mil millones de pesos.

Según los decretos 346 y 624 del 16 de octubre del 2017 y el siete de febrero del 2018, el Congreso local autorizó al Poder Judicial la firmas de uno o más contratos de Asociación Público-Privada (APP) para la construcción de 21 ciudades judiciales en igual número de distritos.

El monto que calculó el Congreso para la realización de esas obras será de cinco mil millones de pesos más IVA lo que incrementaría el monto hasta cinco mil 916 millones de pesos. Además, 50 millones anuales para la creación de los fideicomisos de garantía de pago de cada ciudad judicial, lo que suma más de mil 200 millones en las dos décadas y media.

El dos de marzo de 2018 se lanzaron cuatro licitaciones públicas nacionales que se asignaron a las empresas Desarrolladora CJ I SAPI de CV; Desarrolladora CJ II SAPI de CV; Desarrolladora CJ III SAPI de CV; y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV por montos que van desde mil 213 millones; mil 167 millones; mil 666 y mil 367 millones en mayo del 2018.

En febrero del 2019, E-Consulta documentó algunas irregularidades en los contratos, datos del Registro Nacional de Comercio confirma que las empresas: Desarrolladora CJI, Desarrolladora CJII, Desarrolladora CJIII y Desarrolladora CJ IV., SAPI, SA., de CV se formalizaron el 22 de mayo del 2018 ante Rafael de la Huerta Manjarrez.

Por lo que el proceso de adjudicación no se basó en la evaluación de las propuestas, no se garantizó a los participantes que haya presentado la mejor propuesta solvente, incluso, como parte de las observaciones se señaló el aumento en el costo de los proyectos ejecutivos de cada ciudad.

En el proceso de licitación participaron la empresa "La Peninsular, Compañía Constructora S.A. de C. V.", el Consorcio conformado por Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C. V., Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P./. de C. V., 1ndustrias Comerciales, S.A. de C. V., Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C. V., Desarrolladora de Caminos S.A. de C. V. y Constructora y Promotora Malibrán S.A. de C. V".

En el dictamen se detalla que la constructora La Peninsular pagó 200 mil pesos por las bases de la licitación en febrero, cuando la licitación se lanzó en marzo. La empresa fue descartada por no tener la solvencia económica para realizar las obras.

Otra irregularidad que observó el Orfis fue que la ejecución de los proyectos se incrementó hasta en un 20 por ciento, en base a los contratos que se firmaron de manera inicial.



¿Cómo serán las ciudades judiciales?

Según el Reporte del Avances que guardan los Proyectos de Asociación Público-Privada del segundo semestre del 2020, entregado en enero de este año al Congreso local, las ciudades judiciales de tipo A serán en Poza Rica, Orizaba y Coatzacoalcos. Esas estructuras serán dos edificios con tres a seis pisos.

De tipo B son Tuxpan, Medellín y Minatitlán en esos casos serán de dos edificios con cuatro niveles cada uno. Del tipo C, un edificio de dos niveles, en los distritos judiciales de Tantoyuca, Naolinco, Perote, Pueblo Viejo, Ozuluama, Álamo, Chicontepec, Huayacocotla, Papantla, Martínez de la Torre, Zongolica, Tierra Blanca, Isla y Las Choapas.

Cada ciudad debe contar con juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y administración general.

El monto de la construcción de las ciudades va desde 505 millones, 310 millones y 175 millones cada una. Las concesiones estarán vigentes hasta el año 2046 y 2047.

En total se deben pagar 4 mil 915 millones de pesos que se deben cubrir en un periodo de 25 años.