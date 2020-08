Cisneros busca imponer estrategia contra covid-19 a Veracruz puerto

Xalapa, Ver. - El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, señaló que buscarán los medios legales para que el alcalde panista de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, implemente las medidas que sean decretadas por el Gobierno de Veracruz para disminuir los contagios por covid-19.

Entrevistado durante su regreso a Palacio de Gobierno, tras permanecer aislado por contraer el virus SARS-CoV-2, señaló que las medidas que se toman no tienen objetivos políticos sino de preservar la salud de los veracruzanos.

Cabe destacar que el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez advirtió que no implementará las medidas que incluyan el cierre de vialidades en su municipio, porque no tienen un impacto en los contagios.

"Lo que ha sucedido con él (Fernando Yunes) es que desde que inició esta epidemia es que se anticipó a cerrar lugares, nosotros dijimos que iba a requerir de un esfuerzo más adelante, él dijo que no que lo que abundaba no dañaba y ya vimos que sí; es una persona que está muy pequeña en todos los sentidos para entender de todo lo que estamos hablando. No es un asunto político, de ideologías o partidos y si este señor no lo quiere entender buscaremos los medios legales para que también lo entienda"

Sobre la ceremonia del Grito de Independencia, Cisneros Burgos dijo que municipios deben tomar en cuenta las recomendaciones del Consejo Estatal de Salud, pues la pandemia obliga a cambiar la forma en la que se hacían estos festejos.

"Este no es un asunto político, sino de salud y tenemos que atender sin miramientos, sin regateos lo que recomiendan las autoridades en materia sanitaria. (...) Hay que atender las recomendaciones que dicte el Consejo Estatal de Salud, esa es la recomendación de todos porque es la salud de todos los veracruzanos"

Cisneros Burgos agregó que la única autoridad responsable en materia de sanidad es el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Al preguntarle los problemas que existen al interior del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura generados por el nombramiento de los nuevos magistrados, dijo al tratarse de un poder autónomo serán respetuosos de sus determinaciones.

"El Tribunal es distinto al Poder Ejecutivo y mantenemos una relación de respeto, de diálogo y acuerdos, respetando su autonomía"

También se refirió a una amenaza que recibió un periodista a través de un correo electrónico que contiene su nombre, Cisneros Burgos dijo que a raíz de ello presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) porque suplantaron su nombre.

"Esa persona que ha suplantado mi nombre, he puesto una denuncia ante la FGE para que se haga una investigación al respecto y se deslinde la responsabilidad; interpuse a principios de julio".

Además, se dijo respetuoso de la libertad de expresión, aunque señaló que hay personas que la usan como "libertinaje".

"Soy respetuoso de la libertad de expresión, pero no se vale que utilicen esa libertad para convertirla en libertinaje, eso no lo vamos a permitir y hago un llamado respetuoso a los medios de comunicación para que sepan que mi correo es conocido y que desafortunadamente hay personas que han vivido de la extorsión".

ygr