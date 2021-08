Cierre del mercado de La Viga impactará a pescadores de Coatzacoalcos

Coatzacoalcos.- Pescadores del sur de Veracruz y todo el país temen que por el COVID-19 cierren el mercado de La Viga, donde comercializan cerca del 90 por ciento de la producción total.

“Sí es casi el 90 por ciento de toda la producción de nosotros, te hablo de que sí agarramos mil toneladas a la semana prácticamente 900 se van para allá, a parte de que es donde mejor pagan el producto y no nada más es Coatzacoalcos estamos hablando a nivel nacional y sería un golpe muy fuerte para todos”, señaló Rosendo Quintana de la Cruz, Presidente la Asociación de la Industria Pesquera y Acuícola en la región.

La Nueva Viga, es el mercado de productos del mar más grande de América Latina, ubicado en México y el segundo en el mundo detrás del detrás del mercado Tsukiji de Tokio.

Cuenta con 260 almacenes, donde se mueven toneladas de pescado y marisco, una algarabía de compradores y vendedores.

La Semana Santa lleva a visitar este enorme espacio del oriente de la capital, por lo que se convierte en una zona donde las personas pueden contagiarse de coronavirus. Lo que ha desatado la alerta y preocupación a este sector, pues temen que al igual que otros grandes centros comerciales, se cierre.

“Hasta donde sabemos nosotros y si hay riesgo de que se pueda cerrar ya que es un lugar donde se conglomeran mucha gente y se pone en riesgo la salud de todos”, reiteró Quintana de la Cruz.

En entrevista reclamó la falta de interés del gobierno federal, por no implementar acciones de apoyo a los sectores que viven al día y que no pueden dejar de trabajar.

“Es muy preocupante para el sector pesquero, porque desgraciadamente no podemos avanzar. A parte de que no existen programas estables de apoyo a los pescadores, no existe un programa emergente para ayudarlos ni del gobierno federal ni estatal y con esta situación se agrava más”, afirmó.

Mientras el coronavirus permita salir a los mexicanos, pidió comprar productos en los mercados locales y ayudar a toda la cadena productiva del país.