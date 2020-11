Cierran dos hoteles en el sur de Veracruz ante crisis por pandemia

COATZACOALCOS, VER.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona sur de la entidad, Esteban Enríquez España, confirmó que dos hoteles cerraron definitivamente y dos más siguen sin reanudar sus actividades en Coatzacoalcos debido a la pandemia.

Precisó que los cierres se registraron en los hoteles Marriot y ONE mientras que el NH y el City Express dejó de operar hasta nuevo aviso.

En entrevista, comentó que si bien a partir de septiembre se reactivó la actividad económica la ocupación no llega ni al 30 por ciento.

"Está ligeramente por debajo del 30 por ciento, en Coatzacoalcos el Farefield desde el principio liquidó, fue un cierre anunciado permanente, pusieron a la venta el inmueble.

El ONE después del cierre anunciaron que ya no renovaban el contrato con la cadena dueña del hotel, sigue el cierre del Expréss y el NH, esperando que haya un repunte en la región, pero no lo ha habido", expresó.

Por otro lado, Enríquez España celebró el anuncio efectuado por la empresa Protexa respecto a un recinto fiscal libre de impuestos, así como el puerto Spimver en Cosoleacaque.

Añadió que el 2020 ha sido un pésimo año debido a la pandemia de COVID-19 y la crisis económica que arrastraba la región.

"Ha sido desastroso, empezando por el tema de la pandemia, de salud que tantas vidas ha cobrado, nos está afectando a todos y eso desde luego vino a rematar en el tema económico, fue la estocada y a eso le sumamos la falta de apoyos del gobierno", agregó.

Presencia MX|La Silla Rota Veracruz