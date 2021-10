Cierra octubre con 4 hospitales al 100% por covid en Veracruz

El estado de Veracruz cumple ya dos quincenas en color verde del semáforo epidemiológico nacional por el descenso de casos de covid-19, lo que también se refleja en la saturación de hospitales en la entidad.

Hasta este sábado 30 de octubre, solamente 4 hospitales de Veracruz reportan 100 por ciento de ocupación en sus camas de diferentes niveles de atención a pacientes contagiados con el virus SARS CoV-2.

Tres de los hospitales tienen ocupación total en camas de atención general, en donde pacientes con síntomas moderados ingresan para recibir oxigenación y medicamentos, y generalmente duran unas horas a unos días en salir con mejora.

El Hospital General de Zona no. 71 y el Hospital de Especialidad no. 14, ambos en el municipio de Veracruz, se encuentran con camas ocupadas al 100 por ciento, mientras que el Hospital no. 50 del IMSS en Lerdo de Tejada también suma total ocupación de camas.

Hospitales de los municipios de Tuxpan, San Andrés Tuxtla, Xalapa y Martínez de la torre tienen ocupación entre el 50 y 67 por ciento.

Por su parte, el Hospital General no. 33 en San Andrés Tuxtla suma el 100 por ciento de ocupación en camas de atención con respiración artificial, mientras que los hospitales del IMSS de Martínez de la Torre y de Poza Rica reportan 50 por ciento de camas con ventilador ocupadas.

Los hospitales de la zona conurbada reportan ocupación menor al 45 por ciento en este nivel de atención, lo que podría asociarse al mayor nivel de vacunación en la población jarocha.

Las camas con ventilador de cuidados intensivos son el nivel de atención para pacientes más delicados por síntomas graves de covid, y en el estado de Veracruz ningún municipio tiene hospitales al 100 por ciento, solamente los hospitales 71 del IMSS y el Centro de Alta Especialidad de Xalapa tienen 67 por ciento cada uno.