Chikibaby Caballero, locutora que busca reinado en Carnaval de Veracruz

Mirna Caballero, conocida como Chikibaby, asegura que llegó a la contienda por la corona del Carnaval de Veracruz 2022 motivada por sus seguidores, a quienes ella llama, Resilientes.

Oriunda de Mérida Yucatán, pero de sangre jarocha, Chikibaby es popular entre los veracruzanos por amenizar con su singular y enérgica voz el conocido programa de radio del puerto de Veracruz del que ella es parte desde hace más de 15 años.

La también contuctora de televisión consiguió un gran número de seguidores en redes sociales, plataformas que utiliza para contagiar con su alegría e invitar a su público a sumarse a los proyectos altruistas que organiza.

Su distintivo morado

Inspirada en la fortaleza de su madre que la crío a ella y a sus hermanos, después del fallecimiento de su padre, considera que el apoyo entre mujeres lo es todo, por lo que Chikibaby eligió el color morado como distintivo del empoderamiento femenino.

Con años de trayectoria, la conductora e influencer, dice conocer bien el impacto de los medios y lo importantes que son las acciones y el ejemplo dentro de estos.

"En mis redes sociales no hay por dónde puedas insultar a una mujer", apunta.

¿Conoces personalmente a las otras candidatas?

-Con cada una... no hemos hablado mucho, pero de mi parte no hay nada en contra de ellas, al contrario, las admiro y las respeto por haber levantado la mano y haberse lanzado para ser candidatas a Reina del Carnaval.

Con una expresiva sonrisa, Mirna recuerda los breves momentos que llegó a convivir con sus compañeras de contienda. Con cada anécdota, sus ojos se abren un poco más y con sus palabras señala las virtudes que asegura ver en cada una.

"Los fans son los que están poniendo el pleito en nosotras, y al menos de mi parte yo no tengo nada en contra de ellas, cada una tiene sus cualidades, que al final del día al unirnos hacemos este boom que ahorita estamos ocasionando en el Carnaval".

¿Crees que tu trayectoria en la radio te ayude o es un peso en tus hombros?

-Creo que desde que estoy en la radio, cada proyecto que tomo es una responsabilidad para mí, porque estoy en la cámara, pero ¿qué le voy a dar a la gente? ¿quiero que ellos consuman basura para su vida? ¿o quiero que edificar un poco en su vida?

¿Mirna y Chikibaby son personas distintas?

"Creo que no, no sé cómo se podría expresar, es que yo no finjo ser algo que no soy, al contrario, si vamos a separar, se puede decir que Mirna ocupa a Chikibaby para poder ayudar y llegar a más personas"

"Creo que mi carácter, lo que soy en la radio, soy la misma voz, bueno ahorita estoy ronca (se ríe), pero es igual a como estoy en la radio, o sea yo no finjo, yo soy Mirna, así es mi imagen, así soy lo que proyecto. La gente me quiere por lo que soy", dice.

Sin apagar la sonrisa, Mirna recuerda su adolescencia y confieza: "yo llegaba a algún lugar y tenía conflictos con chavitas de mi edad: 'Ahí viene Mirna, a querer llamar la atención', pero empiezo a crecer y empiezo a conectar con amigas que son igual que yo, y que ahorita la gente me vea (truena los dedos) 'Oye Mirna, tu vibra me gusta, me gusta tu energía', se siente bien padre, quiere decir que hice bien al no limitarme a pesar de que a veces me dolía".

Chikibaby cuenta ser amante de los deportes, tanto, que su primer opción de carrera universitaria fue Educación Física, "pero no quedé, entré a estudiar comunicación y a los meses de entrar empiezo a trabajar en la radio, creo que fue el destino".

Mirna Caballero, "La Chikiaby" es una mujer que dice no rinde y siempre ir por más; además de la carrera de comunicación, la locutora está capacitada para "Fitness Couch" y "Belleza".

Tiene una especialidad en "Habilidades Directivas", y fue nombrada una de las 35 Mujeres Veracruzanas más Influyentes en un revista.

Durante el camino a ser Reina del Carnaval de Veracruz, Chikibaby dice tener que lidiar con comentarios negativos, pero explica que sale adelante con su familia.

Alegre, como el Carnaval mismo, Mirna Caballero busca la corona, sin dejar de lado su trabajo en los medios.

La locutora, tiene los ojos puestos en la contienda, pero tampoco olvida sus labores sociales "que tanto me llenan como persona".





