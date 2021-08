Chedraui niega acceso a T-Rex en Coatzacoalcos

Coatzacoalcos Ver. - “Yo sólo quería acudir a realizar mis compras y verle el lado chusco a esta pandemia y no me dejaron pasar”, expresó Antonio a quien este viernes 01 de mayo le negaron el acceso a la tienda comercial Chedraui de Coatzacoalcos por portar un traje de dinosaurio.

El ciudadano de Coatzacoalcos señaló que no es la primera vez que utiliza la botarga de tiranosaurio rex, pues en la Ciudad de México (donde la compró), ya había ingresado a otra tienda comercial portándola.

“Ya lo había usado en mi casa y como hoy tenía que ir al super pues me acorde y decidí ponérmelo no le vi nada de malo, porque además a nivel nacional son varias personas que lo utilizan y no le vi nada malo”, narró.

Sin embargo, al llegar a la entrada principal de Chedraui I que se ubica sobre la avenida Independencia, los vigilantes le dijeron que no podía ingresar con ese traje, sin darle argumento alguno.

“Me quedaron mirando sin saber que decir y vino otro vigilante y me dijo que no podría ingresar, pero no me dieron algún argumento coherente y la verdad si hice coraje porque me hicieron dar vueltas y lo que más me molesto fue eso que no me dieron argumento y no pude pasar vestido así”, detalló el porteño.

Antonio no tuvo de otra más que regresar a su automóvil a quitarse el traje, pero antes aprovecho para tomarse unas fotos con algunos ciudadanos que se encontraban en la tienda y se lo pidieron, por lo que no se negó pues insiste en que era una forma de ver el lado alegre de las cosas y el traje lo protege por completo de no tener contacto con los demás.

Cabe mencionar que por todo el mundo se han visto a personas portando esta botarga que cubre por completo el cuerpo y con un ventilador pueden respirar sin problema alguno, sin embargo, en esta ocasión el porteño no pudo completar su misión.

Aunque en cuestión de minutos se hizo viral entre los usuarios de Facebook, quienes lanzaron decenas de comentarios, en su mayoría de diversión y burla.

“Yo lo seguiré usando porque no es nada malo y al final me protege “, finalizó el ciudadano.

ygr