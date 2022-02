Checa las películas nominadas al Oscar 2022 y dónde verlas

XALAPA, VER.- Los premios Óscar son indudablemente un referente mundial de reconocimiento a películas, ya sea por su calidad en actuaciones, fotografía, guión y dirección por mencionar algunas. Es por esto por lo que el público busca verlas por ese "sello" de calidad que especialistas cineastas ya dieron.

Aquí te decimos cuáles son las plataformas para disfrutar de las películas nominadas, así que saca tus palomitas y prepárate para disfrutar las nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que como cada año reconoce la excelencia y activismo social de la Industria Cinematográfica.

Las nominaciones son en 23 Categorías de las que destacan:

Mejor Actriz

Kristen Stewart (Spencer)

Penélope Cruz (Parallel Mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Mejor Actor

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, Tick ... Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

La fecha para el evento será el próximo domingo 27 de marzo en punto de las 8:00 pm hora México, por lo que aún tienes más de un mes para ver las películas nominadas.

Estas son las plataformas donde las puedes disfrutar:

Disponibles en Netflix

No miren hacia arriba- Adam McKay

Tick Tick Boom- Lin-Manuel Miranda

Fue la Mano de Dios- Paolo Sorrentino

The Lost Daughter- Maggie Gyllenhaal

El poder del perro- Jane Campion

Madres Paralelas- Pedro Almodóvar

La Familia Mitchell Vs. Las maquinas- Michael Rianda

Disponible en Disney

Luca- Enrico Casarosa

Cruella- Craig Gillespie

Encanto- Jared Bush/Byron Howard

Shang- Chi- Destin Daniel Cretton

Raya y el Ultimo Dragón- Don Hall/ Carlos López Estrada

Disponibles en Amazon Prime Video

CODA- Sian Heder

Being the Ricardos- Aaron Sorkin

Disponible en HBO MAX

Duna- Denis Villeneuve

King Richard- Reinaldo Marcus Green

Disponible en Apple TV

Sin tiempo para morir- Cary Joji Fukunaga

The Tragedy of Macbeth- Joel Coen

En carteleras de cine

Spencer- Pablo Larraín

Nightmare Alley- Guillermo Del Toro

Spider- Man No way Home- Jon Watts

Licorice Pizza- Dylan Brown/ Paul Thomas Anderson

Belfast- Kenneth Branagh

Estos premios llevan celebrándose poco más de 93 años, la primera entrega de estos premios fue el 16 de mayo de 1929, en la cual se realizó una Cena privada en el Hollywood Roosevelt Hotel en Los Ángeles California.