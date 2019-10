Cerca de 300 concesiones de taxis eran usadas por la delincuencia organizada

Xalapa, Ver.- Alrededor de 3 mil irregularidades fueron detectadas en los procesos de concesión de taxis otorgados en administraciones anteriores, por lo que se iniciarán procesos de revocación de aquellos permisos que presenten anomalías.

Lo anterior fue informado por el titular de la Dirección de Transporte Público en el Estado, Ángel Alarcón Palmeros, así mismo dijo que alrededor de 300 concesiones eran utilizadas para delinquir.

Al respecto, Alarcón Palmero sostuvo que se trata de una situación "compleja" y omitió dar información acerca de concesiones dadas a exfuncionarios.

Señaló que las acciones se están llevando a cabo con total apego a la ley, ya que buscan erradicar las anomalías que se mantenían en el área de Transporte Público.

El funcionario reiteró que por el momento no realiza un nuevo empadronamientos, si no un registro vehicular permanente al que tienen derecho todos los concesionarios.

"El Gobernador emitió un decreto en el cual no se cobra nada, es un pago cero, porque no se trata de que sea recaudatoria, sino únicamente llevar un control; entonces no es nuevo, únicamente estamos concluyendo lo que dejaron inconcluso", finalizó.