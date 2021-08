CEDH revela abuso sexual encubierto por directivos de escuela preescolar

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz puso en evidencia un caso de abuso sexual ocurrido en una escuela de nivel preescolar, ubicada en la región norte del estado, luego de emitir una recomendación en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

La recomendación 64/2019, que derivada del expediente CEDHV/2VG/TUX/0297/2017, señala la omisión y probable encubrimiento de autoridades escolares para atender la denuncia de la víctima, una menor estudiante de ese plantel, además de que se incurrieron en acciones que propiciaron su revictimización.

En la relatoría de hechos se detalla que la menor, de identidad resguardada, pudo ser abusada sexualmente por el intendente del plantel en el periodo comprendido entre noviembre del 2016 y abril del 2017.

Durante ese tiempo, presuntamente se habría dado aviso al profesor de su grupo, quien no dio atención a la acusación de la menor. Posteriormente, al ser requerido su apoyo por los padres de familia, se deslindó del asunto.

“Mi esposo al estarla observando jugar vio que con una muñeca y un muñeco V1 realizaba juegos simulando el acto sexual y le preguntó porqué hacía eso y V1 dijo que porque así le hacía A1 en el baño

(…) le preguntamos qué pasaba y nos dijo muy atemorizada que la seguía al baño y que allí le levantaba la faldita y que sacaba la trompeta que tiene en el pantalón y que ella se espantaba y que él la volteaba y él le tocaba por atrás y le metía el dedo en la colita, también nos dijo que ya le había dicho al maestro y que él le dijo que lo iba a regañar; pero que no hizo nada”, detalla la versión pública de la recomendación que emitió CEDH.

Los padres de la niña, al no tener respuesta del maestro encargado del grupo donde estudiaba la víctima, solicitaron la intervención de la directora, quien no atendió el caso y, por el contrario, pidió mantener el asunto bajo reserva.

“Fuimos a la escuela a hablar con el maestro de grupo y no nos hizo caso, nos dijo que él no tenía conocimiento que nada más había notado cambios en V1, pero que él no podría tratar ese caso que fuéramos con la Directora y negó que haya tenido conocimiento por parte de V1 y en ese mismo rato nos fuimos a hablar con la Directora quien tampoco hizo nada, pues nos dijo que lo más seguro era que V1 estaba exagerando, y que ello lo iba a investigar primero antes de darle credibilidad a V1, porque ella no lo ha visto, refiriéndose al intendente, haciendo cosas indebidas y que guardáramos el secreto, que fuéramos discretos con ese asunto”, se detalla en la relatoría de hechos.

Más tarde, cuando los padres presentan la denuncia ante la Fiscalía Regional con sede en Ozuluama, la misma directora exhibió los datos personales de la niña que fue víctima del abuso en una reunión de padres de familia.

La queja fue presentada el 10 de abril del 2017 en la delegación regional de la CEDH con sede en la ciudad de Tuxpan, que al concluir las investigaciones determinó el 11 de noviembre de este año, que los funcionarios de la SEV incurrieron en la violación de los Derechos de interés superior de la niñez, Derecho a la educación, Derecho a la integridad personal, Derecho a la intimidad y vida privada, Derecho a una vida libre de violencia.

ORDENA CNDH INVESTIGAR A MAESTROS

Apenas el 3 de diciembre pasado, el secretario Zenyazen Escobar García, fue cuestionado por diputados locales sobre los casos donde padres y alumnos acusan actos de acoso y ataques sexuales en contra de profesores, como parte de la Glosa del Informe de Gobierno.

El funcionario aseguró que este tipo de conductas no serían toleradas y por ello se emprendían acciones para sancionar a los trabajadores de la SEV que tuvieran alguna responsabilidad.

El funcionario señaló que durante el primer año del actual gobierno se dieron de baja a 13 profesores que cometieron algún tipo de conducta sexual inapropiada, nueve de ellos de nivel básico y el resto de nivel medio superior.

“No hay simulación, estamos castigando y dando acompañamiento a los padres y madres, de las personas que hemos denunciado algunas ya están en la cárcel, esto ya no va a suceder en Veracruz. No vamos a tolerar que eso suceda en la Secretaría de Educación”

Escobar García afirmó que anteriormente los trabajadores de la SEV que eran acusados por este tipo de actos tenían la posibilidad de transferir su plaza laboral a familiares, en tanto podían escapar a la acción de la justicia.

No obstante, en este caso ventilado por la CEDH el presunto agresor, señalado como el intendente del plantel, fue advertido por la directora para poder escapar a la acción de la justicia.

Por lo anterior, el organismo ordenó diversas disposiciones dentro de las acciones para la remediación del daño a la menor agredida, en primer lugar, el reconocimiento del estatus como víctima.

Otra de las medidas que tendrá que ejercer la SEV, en caso de que acepte la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es la de investigar al personal involucrado en el ataque, así como en las omisiones y violaciones de los derechos humanos, con la finalidad de deslindar responsabilidades e incluso notificar a la fiscalía en caso de detectar alguna conducta que sea tipificada como delito.

“Con fundamento en el artículo 72 de la Ley Estatal de Víctimas, la SEV deberá iniciar un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad individual de los servidores públicos involucrados por acción y por omisión en la violación a derechos humanos aquí demostrada y, en el supuesto de actualizarse conductas tipificadas como delito, da vista a la Fiscalía General del Estado para el ejercicio de sus funciones”, detalla el apartado que establece las acciones de remediación.

Además, se instruye a la SEV a impartir los cursos de capacitación que sean pertinentes para que el personal de la dependencia tenga claridad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de que no se incurra en otro acto similar.

Por el momento, la recomendación emitida por la CEDH a la Secretaría de Educación de Veracruz no ha sido aceptada, de acuerdo con lo detallado en la última actualización de la sección de recomendaciones en el sitio oficial del organismo.

ygr