CEDH abre investigaciones por acoso de profesores en escuelas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que existen dos investigaciones abiertas por denuncias de acoso en el Colegio Preparatorio de Xalapa y de Bachilleres de Veracruz. El organismo tiene la facultad de revisar el actuar de profesores en la entidad.

Si los padres no aportan sus quejas o denuncias por acoso o hostigamiento sexual en los centros escolares la Procuraduría Estatal de Niños, Niñas y Adolescentes puede acompañarlos con la intención de investigar los casos, incluso, puede exhortar a los tutores a apoyarlos.

A raíz de las quejas y denuncias en medios de comunicación sobre acoso en bachilleratos y facultades de la Universidad Veracruzana (UV), la CEDH inició un recorrido en los centros escolares para explicar a los estudiantes sobre sus derechos y la posibilidad de iniciar alguna queja.

Rocío Bellido Falfán, titular de la Unidad de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos detalló que este 11 de marzo visitaron el Colegio de Bachilleres de Veracruz y el Colegio Preparatorio de Xalapa, mejor conocido como la Prepa Juárez.

También anunció que a partir de este 12 de marzo harán un recorrido en las diferentes facultades de la Universidad Veracruzana, con la intención de recopilar información para investigar los casos.

"Ya estamos actuando, te puedo compartir, tratándose del Colegio Preparatorio Xalapa y del Cobaev, que están aquí en Xalapa, en donde están involucrados menores de edad, el día de hoy acudimos con una visitadora", refirió en entrevista.

Los trabajadores de la CEDH explicaron a los estudiantes cuáles son las atribuciones para recibir las quejas e investigar el actuar de sus profesores, "y se ofreció si se querían acercar de manera privada o acudir a la Comisión para presentar quejas sobre el tema".

Bellido Falfán reconoció que se complica iniciar una investigación de oficio cuando no hay datos de modo, tiempo, lugar y nombres de los presuntos acosadores, por lo que es necesario aportar más datos.

Desde el pasado 20 de noviembre del 2019 y este 10 y 11 de marzo, estudiantes de bachilleratos, tecnológicos y la UV han denunciado acoso sexual a cambio de 10 de calificación.

Jóvenes han usado los "tendederos de acoso" para exponer a profesores que, vía WhatsApp o Messenger, las invitan a salir o les piden fotos en ropa íntima a cambio de mejorar sus calificaciones o aprobar las materias. El malestar de las estudiantes va desde un saludo de beso, hasta el hecho de que circulan "packs" con gráficas que las exponen.

Bellido Falfán, detalló que tiene dos fichas, uno respecto del actuar de maestros de la Prepa Juárez y otro más al Cobaev, pero es necesario que se aporten más datos para dar seguimiento a la investigación, "les insistimos que acudan a la Comisión".

La funcionaria del organismo explicó que a la fecha solo cuentan con siete denuncias por acoso laboral en instituciones del poder ejecutivo, pero no de centros escolares, por lo que es necesario la participación de las jóvenes.

En el año 2019, la Comisión emitió la recomendación 10, 40 y 64 a la Secretaría de Educación de Veracruz, tras confirmar que niños de centros escolares de Papantla, Nautla y Coatepec, incurrieron en actos de acoso y abuso sexual.

Si los padres de familia no apoyan o denuncia los casos, la Procuraduría Estatal de Niños, Niñas y Adolescentes pueden acompañarlos ante las instancias competentes, "ellos cuando los padres son omisos, que no intervienen o denuncian o los padres vulneran sus derechos, los pueden acompañar".

Las instituciones educativas cuentan con un protocolo que los obliga a separar al maestro del centro escolar, en tanto se investiga el caso. En la actualidad la SEV ha pedido apoyo para difundir los derechos de los escolares.

LOS CASOS

Desde noviembre del 2019 iniciaron las denuncias contra maestros de la Universidad Veracruzana, en ese entonces, se acusó que más de 20 alumnas habían sufrido acoso sexual y hostigamiento por parte de personal de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV).

En una manifestación pacífica, los estudiantes tapizaron con carteles salones, puertas y gran parte del interior de la facultad para externar sus protestas.

"No me equivoqué de carrera, la facultad de psicología se equivocó de docente", "Me cuidan más mis compañeros, que mi director", "¡Fuera los acosadores sexuales de la universidad! ¡El encubrimiento te hace cómplice!", denunciaron.

Este 10 y 11 de marzo del 2019 se han incrementado las quejas estudiantes del Colegio de Bachilleres, del CBTIS 79 de Boca del Río; del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) y de la Facultad de Medicina de la UV, todos denunciaron acoso de maestros.

