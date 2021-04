Cecy Rodríguez, conductora de "La Fiera" denuncia agresión en el centro

Cecy Rodríguez "La Sexy", locutora de "La Fiera", denunció que fue agredida por un hombre en pleno centro de la ciudad de Veracruz, cuando salía de su trabajo en la radiodifusora ubicada en el Centro Histórico.

En un vídeo que difundió en su Fan Page de Facebook, Cecy Rodríguez narró que cuando se dirigía a su automóvil notó que un sujeto comenzó a seguirla y al alcanzarla la tomó del brazo mientras se alzaba la camisa.

Aunque la conductora desconoce la identidad de su atacante, lo reconoció como el mismo hombre que el sábado 17 de abril al medio día, la había seguido en el mismo lugar cuando salió de su trabajo.

"Me había estado siguiendo y me venía diciendo cosas obscenas, pensé que estaba hablando por teléfono y cuando lo sentí en el oído supe que era para mí las cosas que me estaba diciendo, eso fue el sábado a las 12 que salí de la estación, hoy acabo de salir de mi trabajo, salgo a las 5:00 y en el mismo lugar en dónde me dijo cosas me volvió a hablar", señaló.

