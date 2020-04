CEAPP, "atada de manos" para asesorar a José "N"

Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) está impedida para dar asesoría legal al periodista José N, detenido el pasado 25 de abril por su presunta participación en el asesinato de su colega María Elena Ferral.

La posibilidad de que José N haya cometido un acto al margen de la ley limita a la Comisión para brindar asesoría jurídica o contratar un abogado que le acompañe en la audiencia de vinculación el próximo 1 de mayo.

La ley orgánica de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, en su artículo 3, le da atribuciones para que, a petición de los periodistas que lo soliciten, brinde medidas de atención o protección necesarias para prevenir la consumación de una amenaza o para enfrentar riesgos inminentes o agresiones contra su esfera jurídica, que sean consecuencia del ejercicio de su profesión.

La presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, explicó que desde la muerte de María Elena Ferral, el 30 de marzo, el organismo autónomo determinó apoyar y brindar asesoría legal y de acompañamiento a la familia, incluso, los abogados de la CEAPP han estado al tanto de la audiencia de José Cárdenas.

Además, dijo, la Comisión no podría brindar la representación legal a las dos partes, ningún juez lo permitiría, por lo que no pueden intervenir en el caso del comunicador detenido el pasado sábado.

"Esta presentación que hacen las autoridades es derivado de la investigación del homicidio de la compañera María Elena Ferral, entonces a nosotros no nos corresponde poder intervenir, porque nuestras facultades son otras", opinó en entrevista con La Silla Rota Veracruz.

José Cárdenas no es la única persona que fue presentada ante un juez de control por el homicidio de María Elena, "y habrá que esperar qué sucede en la audiencia de vinculación, para conocer el caso específico".

La presidenta de la CEAPP dijo entender el malestar del gremio periodístico, que a través de una carta abierta denunció una serie de irregularidades en la audiencia de presentación de José Cárdenas, en la que el abogado defensor no apoyó al comunicador que, sin conocer sus derechos, fue interrogado por los abogados de la Fiscalía y el Juez.

Ante la queja, por la violación al debido proceso, hizo un llamado a la Fiscalía General a cuidar el proceso judicial para evitar que un amparo pueda echar abajo la investigación y la procuración de justicia en el caso.

Cuidadosa en su declaración, explicó que no pueden hablar de las imputaciones contra José Cárdenas, pues ella no sabe cuál es el delito que se imputa, pero reiteró que no podrán apoyarlo con abogados.

LA HISTORIA Y LOS DETENIDOS

El 30 de marzo, se informó que María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa, fue agredida con al menos 3 impactos de bala en el municipio de Papantla. Los primeros reportes indicaban que un sujeto armado la esperaba para perpetrar el ataque.

Fue trasladada al Hospital Regional en Papantla donde perdió la vida más tarde, debido a la gravedad de las lesiones.

El sábado 25 de abril se informó de la detención de José N., reportero de la zona norte del Estado, por su presunta "implicación" en el asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, acribillada el pasado 30 de marzo.

José N. y María Elena Ferral se reunieron en la Notaría Pública número 6 de Papantla, con su titular Donaciano Cobos; minutos después la corresponsal del Diario de Xalapa fue asesinada en la parte baja de ese inmueble.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), argumentaron que María Elena acusó con anterioridad que José N., la "había puesto" con personas que le harían daño.

El 31 de marzo, José N. publicó una despedida a María Elena Ferral en su muro de Facebook: "Nunca me imaginé que sería la última vez, venías de gala para tu gran partida, hasta pronto Elenita".

"Definitivamente te vamos a extrañar, hoy martes caminamos, sudamos y nos asoleamos por ti, o al menos yo lo hice, dejando a un lado cualquier grupo u organización, luchando para que este crimen no quede impune y las autoridades den con los responsables materiales e intelectuales, que no seas una estadística más", escribió el hoy detenido.

También se dio la detención de Efraín N, regidor séptimo de Papantla, fue en flagrancia tras haber sido sorprendido con armas de uso exclusivo del Ejército. Horas después se le notificó de la orden de aprehensión por el asesinato de su exesposa.

Las detenciones del regidor y del reportero José N. fueron legalizadas ante un juez de control y ambos fueron ingresados al penal de mediana seguridad de Papantla, donde esperarán la audiencia de vinculación a proceso, a celebrarse el próximo 1 de mayo.

Este 27 de abril, se anunció la detención de otras tres personas en la ciudad de Poza Rica, donde policías de la Fiscalía General del Estado (FGE) habrían llevado a cabo un operativo.

YA HAY DETENIDOS

Elena Ferral es la segunda periodista que muere en la administración de Cuitláhuac García Jiménez, quien este lunes confirmó que dos personas permanecían en calidad de detenidas por su participación en el asesinato de la comunicadora.

Contraria a la versión del mandatario, fuente de la Fiscalía, dieron a conocer que al menos tres personas más fueron detenidas, uno de ellos resultó herido, luego de un operativo que implementó la Policía Ministerial.

En el caso de Jorge Celestino Ruiz, quien perdió la vida en noviembre del 2019, se informó que existen ordenes de aprehensión que están pendientes de ejecutar.

Tras la revocación del mandato del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez, el mandatario estatal lo señaló como autor intelectual del asesinato, por lo que dio a conocer que se había liberado una orden de aprehensión contra del exalcalde José Paulino N.

En su cuenta oficial de Twitter informó "se giró orden de aprehensión contra el exalcalde de Actopan por ser el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Celestino Ruiz".

ygr