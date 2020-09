CEAPP apoyará a reporteros afectados por covid-19

Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp) creó el programa emergente para apoyar económicamente a comunicadores y familiares que se infectaron del Sars CoV-2. Se buscará reponer un porcentaje de los gastos por la atención médica.

La mayoría de los comunicadores no cuenta con seguridad social. Según un estudio del año 2018, un trabajador de los medios de comunicación ganaba en promedio 100 pesos diarios; 58 de cada 100 no tiene prestaciones laborales y 60 de cada 100 no contaba con vivienda propia. El salario promedio va desde los 3 mil a los 5 mil pesos mensuales.

A consecuencia de la pandemia por el virus Sars CoV-2 las condiciones de desempleo se agudizaron, por lo que la Comisión proyectó un programa emergente y están recibiendo la documentación que acredite que los comunicadores o sus familiares directos se infectaron.

La presidenta de la Comisión, Ana Laura Pérez Mendoza explicó que la intención es "reponer" un porcentaje de los gastos médicos por la atención de la enfermedad y el 18 de septiembre vence el plazo para registrarse.

La Comisión utilizará fondos o ahorros generados a lo largo de este 2020 para poder apoyar a los comunicadores; en este momento se están recibiendo los documentos para conocer el total de contagios y determinar de cuánto será el pago único.

Para obtener el beneficio los aspirantes tendrán que someterse a un estudio socioeconómico, entregar un comprobante de domicilio, acreditar que se trabaja en un medio de comunicación, entregar una receta médica que corrobore el diagnóstico médico.

Según la convocatoria el monto no será mayor a 5 mil 200 pesos por núcleo familiar, lo que equivale a 60 UMAS, y los apoyos están condicionados a la suficiencia presupuestal de la CEAPP.

Se tendrá que acreditar la atención y tratamiento de una enfermedad con sintomatología asociada a la enfermedad Covid-19 o, en su caso, evidencia documental del padecimiento y tratamiento de alguna de las siguientes enfermedades: hipertensión, diabetes 1 o 2, diabetes gestacional, obesidad, cardiovascular, insuficiencia renal, hematopatías, hepática, inmunosupresión, VIH/Sida, Inmunológicas, cáncer, EPOC, Neurológicas.

