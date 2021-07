Cazarín será diputado y no formará parte de mi gabinete: Cuitláhuac

XALAPA, VER.- "El diputado Cazarin es miembro de la legislatura actual y lo será en la próxima", aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien descartó que el morenista se pueda incorporar a su gabinete.

En conferencia de prensa desde la ciudad de Poza Rica, el mandatario estatal reconoció el trabajo de Gómez Cazarín desde el Congreso local, pues es un buen negociador y saco adelante acuerdos como: elevar a rango constitucional la entrega de apoyos y derogar la reforma educativa.

Al ser cuestionado de quién sería un buen interlocutor desde el Legislativo, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), recordó que aún no se ha concluido la calificación de la elección de seis de junio por lo que recomendó esperar; al tiempo de descartar la posibilidad de dar línea.

No obstante, destacó que la ciudadanía refrendó su respaldo a Morena que tendrá mayoría, "Y eso me tiene contento, porque quiere decir que no voy a tener muchos problemas si hablo con esta mayoría y los convenzo de seguir con los principios de la Cuarta Transformación".

Destacó que probablemente el presidente de la Jucopo será una persona a fin de Morena, "la elección no esta calificada, se debe esperar a eso, para conocer cómo será la asignación de plurinominales".

Al referirse a la posibilidad de que Gómez Cazarín se sume a su gabinete como titular de la Sedema; aseguró que Juan Carlos Bautista se mantendrá cómo titular de la dependencia estatal.

"De algo si estoy seguro, porque ahí si yo soy el que decido, es que va a seguir el ingeniero Juan Carlos Bautista, aunque está como encargado de despacho, no se va a mover. El diputado Cazarín, tengo entendido, va a ser otra vez diputado, él se desempeña muy bien ahí, ese seguirá siendo su ámbito, es mejor".

Dijo que cuando un cuadro está dando resultados es necesario que continúe, pues adquiere experiencia, conocen del tema, y logra acuerdos.





am