Causa polémica propuesta para eliminar delito de feminicidio

La propuesta para eliminar el tipo penal de feminicidio realizada por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha generado gran controversia.

Diferentes voces se han pronunciado en contra de la iniciativa que el propio funcionario expuso ante diputados de Morena el pasado 28 de enero, pues reiteran que se trata de uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años a nivel nacional.

Tan sólo del año 2012 a la fecha, el feminicidio se ha incrementado en más de un 137 por ciento, y Veracruz destaca a nivel nacional al ser la entidad con más casos durante el 2019, con 158 asesinatos de mujeres contabilizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dado lo anterior, la titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Yadira Hidalgo González, considera que la propuesta del Fiscal General de la República es inconstitucional.

La funcionaria expuso que "si nosotras revisamos el artículo primero constitucional a partir de la reforma del 2011, donde habla que los derechos humanos son, entre otras cuestiones progresivas, hacer esto sería dar marcha atrás, entonces sería completamente inconstitucional".

Resaltó que eliminar el término del próximo Código Penal Nacional no puede justificarse por el simple hecho de que, para el Ministerio Público, resulta complicado acreditar el delito.

"Porque se ha trabajado mucho en que se posicione esto en la mente de las personas como el asesinato de las mujeres por razón de género, hablando del feminicidio como concepto. Para que entonces, porque no lo entiendo, lo voy a cambiar"

También defendió la etimología y los fundamentos que dieron paso a que el término fuera tipificado como un delito, reiterando que su principal propósito era visibilizar el elevado índice de asesinatos de mujeres ocurridos en México.

"Esta no fue una ocurrencia de las personas que pensaron en un tipo penal, es porque se necesitaba visibilizar el asesinato de mujeres por razón de género (...) recordemos que lo que no se nombra no existe, y que nos costó muchísimo trabajo sacar de la prensa el concepto de crimen pasional"

Tras la polémica generada, la Fiscalía General de la República (FGR) desplegó un comunicado en el que ahora propone que todos los asesinatos de mujeres sean calificados automaticamente como feminicidios.

Aunque la misma vuelve a ser motivo de críticas hacia la FGR, la cual insiste en realizar los ajustes legales necesarios para valorar los agravantes de los asesinatos de mujeres y su penalidad.

ygr