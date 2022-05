Caso de Viri une a feministas, colectivos y ciudadanos en megamarcha

XALAPA, VER.- Colectivos de búsqueda de desaparecidos, activistas de distintas luchas sociales y feministas se unieron este miércoles 25 de mayo en una megamarcha en Xalapa por la desaparición de Viridiana Moreno, mujer de 31 años y madre de un menor.

Desde Tlaltetela, de donde "Viri" es originaria, un grupo de ciudadanos se organizó para viajar en camionetas rumbo a la capital del Estado.

Ya en el Teatro del Estado a los pobladores se unieron decenas de personas, mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó a elementos antimotines para vigilar la protesta.

Bajo el gritó "No estamos de luto, seguimos en la lucha" los manifestantes exigieron el esclarecimiento de la desaparición de Viridiana Moreno Vázquez".

En punto de las 16:41 minutos inició la caminata rumbo a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada. Se trata de la tercera protesta en la capital veracruzana por este caso.

"Libres y vivas, no resguardadas"; "Viridiana, escucha, estamos en la lucha"; "Tlaltetela, escucha, esta es tu lucha", fueron algunas consignas.

Los asistentes insistieron en que la familia no aceptará los resultados de ADN entregados el día de ayer por la Dirección de Servicios Periciales aplicados a restos humanos hallados el pasado fin de semana en Chachalacas.

Exigen una nueva prueba de ADN de la Fiscalía, así como de un laboratorio externo, además de que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República.

También demandaron tanto al gobierno del estado de Veracruz como a la Fiscalía General un pronunciamiento oficial del caso. Sin embargo, ambas instancias siguen guardando silencio.

La integrante del Colectivo Familiares Enlace Xalapa, Victoria Delgadillo, reprochó que hubiera cientos de policías en la protesta como si se tratara de delincuentes.

A la par se pronunció por el derecho que tiene la familia de reclamarle resultados al gobierno de Veracruz:

"La familia no está sola, ahora se ha unido todo el pueblo de Xalapa, los colectivos, con ellos porque no están solos. Pedimos justicia, queremos verdad de cada uno de nuestros casos, nosotros también tenemos desaparecidos y no hay respuesta de nuestras hijas y de nuestros familiares, ya no nos vamos a dejar.

"Vamos a sacar todo lo que tenemos dentro de coraje, de impotencia, como lo está haciendo el pueblo de Tlaltetela".

Al llegar a la calle Enríquez, entre el Palacio de Gobierno y la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, los manifestantes cantaron la conocida "Canción sin Miedo", así como el himno nacional, criticando que el Gobernador, Cuitláhuac García, siga sin dar una postura respecto a la desaparición de Viridiana.





am