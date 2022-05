Carolina: la única conductora de camiones rosas en el puerto

Carolina Aguilar Fierro sujeta el volante y aprieta el acelerador de la unidad rosa número 1543 de la ruta Lagos de Puente Moreno. Esta es su segunda vuelta del día desde el municipio de Medellín de Bravo hacia el puerto de Veracruz.

"Es exclusiva para mujeres" , le dice a un hombre que hace la parada a 500 metros de la terminal de la ruta, ubicada entre la calle Paseo de Las Joyas y Cuba Sur, en el fraccionamiento Puente Moreno, de Medellín de Bravo.

La operadora continúa su camino con las dos manos fijas en el volante y solamente distrae la mirada del frente cuando voltea a ver a las pasajeras. Recibe el dinero y les entrega el boleto. A diferencia de sus compañeros, no lleva música, para escuchar el timbre cuando alguien marca la parada.

Carolina es la única operadora que conduce uno de los ocho camiones exclusivos para mujeres que circulan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo desde el 12 de abril de 2022 por medio del programa "Mujer Segura".

A sus 24 años, la joven, originaria del municipio de Tlalixcoyan, vive su primera experiencia como conductora de un camión de transporte urbano que va rotulado con distintivos rosas y con la leyenda "VIAJA SEGURA" en letras mayúsculas.

"Me gusta mucho eso de andar en el volante, el trato hacia las mujeres y todo eso, a mí de plano, me gusta. Lo hago con mucha delicadeza y cuidado", comenta.

Los insultos y mentadas no faltan para Carolina, que no deja que nadie suba a su camión si no son mujeres y niños menores de 12 años, como lo establecen las normas del programa "Mujer Segura", creado por autoridades estatales y la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver).

Asegura que su misión es que las pasajeras que suben a su unidad se sientan seguras, por lo que no le importa que los hombres se bajen del camión aun cuando la barra satelital pita. Tampoco dispensa a aquellos que acompañan a sus parejas o familias. En cambio, los invita a esperar el camión que pasará dos minutos después.

"El otro día sí me la refrescaron porque se subió una familia. Después se suben primero las mujeres con los niños y pues al final se suben los hombres, entonces ese día se subió una familia y ya se estaban sentando, cuando sube un señor y me dice ´cuatro´ y le dije que era exclusivo para mujeres, se bajó enojado, pero al final de cuentas el de atrás se lo llevó", narra.

Aprendió el oficio de su hermano

Carolina cuenta que hace un mes llegó a la terminal de la ruta Lagos de Puente Moreno buscando trabajo debido a que su hermano Albino Contreras, quien también es chofer del transporte urbano, le platicó que la empresa abriría una línea de camiones exclusivamente para mujeres.

Tiempo atrás intentó ser conductora de un camión de la ruta Vía Muerta, sin embargo, el dueño de la unidad no la tomó en cuenta porque "era un trabajo de hombres" ... la historia fue distinta en la ruta Lagos de Puente Moreno.

"En el momento me dijeron que sí, que si yo quería el trabajo ahí estaba", recuerda.

El oficio de camionera lo aprendió hace dos años de su hermano Albino, quien actualmente suma un año como chofer de la ruta Lagos de Puente Moreno y varios más de experiencia como conductor de las líneas Tlalixcoyanos y La Mixtequilla.

"Anteriormente, mi hermano era chofer en otras rutas y me prestaba los carros y yo ahí iba, más o menos. Ya después yo buscaba la manera de que alguien me prestara un carro para ir aprendiendo un poco más", relata.

El resto del trabajo lo aprendió de sus compañeros de ruta, quienes le enseñaron a hacer la revisión de su unidad para corroborar que se encuentre en condiciones de circular y hasta cómo maniobrar entre la conducción y el cobro de los boletos a las pasajeras.

De Puente Moreno a Veracruz, un viaje redondo

Carolina Aguilar conduce la unidad 1543 de la ruta Lagos de Puente Moreno únicamente de jueves a sábado. El resto de la semana cuida a su hija Jade, de cuatro años, mientras su esposo Héctor, con quien tiene siete años de matrimonio, trabaja.

Esos días se despierta a las 5:20 de la mañana para dar la primera vuelta a las seis. Es un viaje redondo de casi 30 kilómetros, cuyo recorrido inicia en el fraccionamiento Puente Moreno. Avanza por la carretera hacia El Tejar, recorre todo Díaz Mirón en el puerto de Veracruz y dobla a la altura del Cañonero Tampico, de regreso al lugar de donde partió.

Hace el mismo recorrido siete veces al día. Cada vuelta tiene una duración de una hora con 35 minutos ya con paradas incluidas. La última la comienza en punto de las seis de la tarde para volver antes de las ocho a la terminal, antes de que oscurezca.

Carolina tiene 25 minutos para comer, ir al baño o hacer otras actividades antes de que comience otra vuelta. Dice que el trabajo no la cansa. Arriba del camión resiste la temperatura de más de 30 grados de la zona conurbada con un ventilador y un refresco que lleva a su lado.

La exclusividad de los camiones rosas tiene su precio. No hay "medios", los boletos se pagan completos, en nueve pesos. Es uno de los problemas a los que Carolina se enfrenta todos los días, pues asevera que hay mujeres que se molestan.

Carolina llama la atención de muchos. Algunas mujeres que suben a su unidad se sorprenden cuando la ven, otras la felicitan y la animan a seguir. Las felicitaciones y las ganancias diarias de más de 600 pesos hacen que cada vuelta valga la pena para la joven.

"¿Qué es lo que más me gusta? El volante, el manejar, el andar llevando mujeres que viajan solas, que llevan niños", señala.

"Mujer Segura" era necesario, afirma Carolina

Pese a que el programa "Mujer Segura" recibió críticas en sus primeros días de operación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo, Carolina Aguilar Fierro, su única conductora, afirma que las unidades exclusivas para mujeres eran necesarias.

"Está muy bien implementado, da seguridad a las mujeres para que no haya roces con hombres. Entre mujeres no hay conflictos por acoso, son los hombres", afirma la joven.

El programa inició el pasado 12 de abril en las rutas Lagos de Puente Moreno, Ruta 121, Matococuite, Circunvalación Bahía y Costera, Lomas 4, que destinaron camiones exclusivos para mujeres, informó el vocero de Astraver, Jorge Ramos.

A un mes de que los camiones rosas comenzaron a circular por los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo, Jorge Ramos asegura que el programa tiene resultados positivos debido a que los hombres respetan el espacio que se destinó únicamente para mujeres.

Sin embargo, el vocero de Astraver informa a La Silla Rota Veracruz que "Mujer Segura" solo cuenta con ocho camiones urbanos exclusivos para mujeres en cuatro rutas: Lagos de Puente Morena, Ruta 121, Matacocuite y Circunvalación Bahía, una menos que las anunciadas el pasado 12 de abril.

"Con esta cobertura que se tiene por el momento sí ha sido suficiente, obviamente hay rutas que están teniendo mucho éxito en el aforo de mujeres que utilizan esas unidades y hay otras que no las ocupan de forma tan copiosa, como la ruta Lagos de Puente Moreno, el aforo es menor", expresa.

Aunque Jorge Ramos manifiesta que con los ocho camiones rosas de cuatro rutas se da cobertura exclusiva a mujeres de toda la zona conurbada, reconoce que el programa "Mujer Segura" tiene barreras que los empresarios transportistas consideran para no invertir en la implementación de unidades rosas.

Otra de las polémicas del programa se registró el pasado 15 de abril, cuando usuarias del transporte urbano denunciaron en redes sociales que un chofer de la ruta Circunvalación Bahía permitió que hombres abordaran un camión rosa.

"Fue en la primera semana en que se brindó el servicio. Hoy celebramos que los varones estén poniendo de su parte y estén respetando estos autobuses", externa Jorge Ramos, vocero de Astraver.

Un mes después de que autoridades y transportistas echaron a andar los camiones rosas en la conurbación Veracruz-Boca del Río, Medellín de Bravo, Carolina Aguilar Fierro continúa como la única conductora de camiones exclusivos para mujeres.

Carolina piensa que las mujeres llegarán poco a poco para ocupar los espacios como conductoras de los camiones rosas, sin embargo, hace la invitación para que se acerquen a la terminal de Lagos de Puente de Moreno, en la que aún quedan dos unidades disponibles.





