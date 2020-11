Candidaturas las eligen militantes, advierte Senadora a líder del PAN

La senadora pidió al líder panista en Veracruz no involucrarse en la designación de candidaturas

Luego de que el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, afirmó que la postulación del excandidato a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez por la alcaldía del puerto sería inviable, la senadora de la República, Indira Rosales San Román le pidió no dejarse llevar por pasiones personales.

La legisladora se sumó a la postura que los diputados locales, María Josefina Gamboa Torales y Juan Manuel de Unanue difundieron en sus redes sociales para exigir al dirigente panista no involucrarse en el proceso interno para la designación de candidaturas que competirán en las elecciones del 2021.

"¿Quiénes toman las decisiones del Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz? Las toman las y los militantes de nuestros partidos, de los 212 municipios", comienza el mensaje de la Senadora, que difundió en su cuenta personal de Facebook.

Rosales San Román dijo que los militantes de cada municipio son los que deben definir a quienes elegirán como sus candidatos en el proceso electoral del 2021 y no el dirigente partidista y su grupo político.

"No se deje llevar señor presidente por pasiones personales, desafortunadamente en el pasado algunos liderazgos han sido recordados por ganar perdiendo, no creo que usted quiera ser uno de ellos, construyamos entre todos los panistas un proceso para el 2021, un proceso ganador, un proceso que realmente les dé resultado a los veracruzanos".

El lunes 2 de octubre, el presidente del CDE-PAN, Joaquín Guzmán Avilés, afirmó que las candidaturas se darían a militantes que cumplieran todos los requisitos establecidos por autoridades electorales; en el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez sería arriesgado debido a que el excandidato a la gubernatura tenía su residencia en Boca del Río.

"Para nosotros es importante que todos los candidatos cumplan con los requisitos legales, no vamos a exponer ninguna candidatura, porque tenemos posibilidad de ganar en muchas presidencias municipales, y no vamos a exponer alguna, todos los candidatos por Acción Nacional deberán cumplir la Ley, no hay de otra", declaró.

En redes sociales, militantes panistas identificados con el grupo político del exalcalde de Boca del Río, postulan a Miguel Ángel Yunes Márquez para participar como candidato a la alcaldía de Veracruz por el PAN, como sucesor de su hermano, Fernando Yunes Márquez; sin embargo, hasta ahora el expresidente municipal de Boca del Río no ha emitido una postura.