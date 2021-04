Candidatos en Veracruz burlan la Ley Electoral para promover su imagen

Promoviendo su imagen en anuncios espectaculares y promocionando actividades personales en Facebook es como candidatos que buscan un cargo en las elecciones locales de este 2021 en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han burlado la Ley Electoral.

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital IV del Instituto Nacional Electoral (INE), José Gonzalo Castillo Gameros, afirmó que las leyes electorales local y federal es clara al delimitar los actos anticipados de campaña y contempla sanciones dependiendo de la gravedad de la falta, que podrían terminan en el retiro de la candidatura.

Sin embargo, indicó que los políticos y partidos en varias elecciones han logrado "darle la vuelta" a los lineamientos de la Ley para burlarla sin ninguna consecuencia.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se ha detectado al menos dos casos de personas que buscan participar como candidatos de sus partidos políticos a un cargo de elección popular en las elecciones del próximo 6 de junio, que se anuncian en letreros espectaculares.

El primero de estos casos es de la precandidata a la alcaldía de Boca del Río, Nena de la Reguera, cuya imagen aparece en al menos tres letreros ubicados en la ciudad, que se le atribuyen a la refirma Perfil-Veracruz. El anuncio es acompañado de la frase "Es tiempo de las mujeres".

Un caso similar es el del panista Gabriel Cárdenas, quien es candidato de la alianza PAN-PRD-PRI a la alcaldía de Medellín de Bravo. Su imagen aparece en un gran anuncio espectacular ubicado en la avenida Ejército Mexicano de la ciudad de Boca del Río, en un letrero del periódico Órale Jarocho donde una fotografía suya con la frase "Gabriel Cárdenas Gana" ilustran la portada de la edición.

Otros casos se presentan en redes sociales, en donde candidatos promocionan su imagen difundiendo fotografías o vídeos de las actividades que realizan, como reuniones con simpatizantes, líderes de sectores y compañeros de sus partidos políticos.

Son los casos del alcalde con licencia de Medellín, Hipólito Deschamps Espino Barros, quien busca la diputación local en su municipio por la alianza PAN-PRI-PRD, así como el precandidato a la alcaldía de Veracruz por Morena, el diputado federal con licencia, Ricardo Exsome Zapata.

En el primer caso, su perfil de Facebook difunde fotografías de las reuniones que ha sostenido con ciudadanos en los municipios que integran su distrito, así como con otros funcionarios, líderes de sectores o compañeros de su partido.

Caso similar es el del morenista Ricardo Exsome Zapata, quien a pesar de que anunció el 8 de abril su separación del cargo, continúa promoviendo actividades en su red social Facebook de reuniones con sectores del partido y miembros de la sociedad civil.

Al respecto, el funcionario del INE indicó que este tipo de prácticas no son nuevas, ya que anteriormente candidatos que participan en elecciones han promocionado su imagen en anuncios espectaculares previo al periodo de campaña, utilizando medios de comunicación que se prestan para ello.

No obstante, reconoció que en ambos casos no existe ninguna violación a las leyes electorales federales o locales, ya que no se hace una invitación explicita para apoyar o votar en favor de alguno de los candidatos.

En el caso de la promoción en redes sociales, afirmó que no existe una reglamentación especial en la Ley Electoral para la regulación de estos medios, sin embargo, su criterio se encuentra ajustado al caso anterior, en donde no puede existir sanción si no se invita expresamente al voto.

"Para que se consideren actos anticipados de campaña, conforme lo establece el propio Tribunal Electoral en varias circunstancias, es primero que la persona solicite el voto o que especifique claramente que es candidato a un cargo de elección popular, si no se dan estas circunstancias no podríamos considerar, o al menos así lo considera el Tribunal, no se configura un acto anticipado de campaña".

"En el caso que me señalas de las personas que salen en alguna revista y se publican en anuncios, es algo que han utilizado muchas personas, atendiendo las mismas resoluciones del Tribunal Electoral, porque no están invitando al voto".

Qué dice la Ley sobre actos anticipados de campaña

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su Artículo 3, inciso a) detalla que se considera como un acto anticipado de campaña cualquier promoción fuera de las fechas establecidas para las campañas electorales, en donde se hagan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o partido.

"Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido", detalla.

Mientras que el Artículo 270 del Código Electoral del Estado de Veracruz, detalla que incurrir en actos anticipados de campaña se considera como una falta en la que la candidata o candidato puede perder su registro.

De cualquier forma, el representante de la Junta Distrital 4 del INE afirmó que cualquier político o ciudadano que se sienta inconforme puede promover una queja ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que el caso sea revisado.

Detalló que cualquier investigación por presuntos actos anticipados de campaña deben de ser denunciados ya que la autoridad electoral no sigue de oficio este tipo de faltas.

INE llama a una campaña de propuestas

Para el presidente de la Junta Distrital 4, José Gonzalo Castillo Gameros, burlar la Ley electoral para no incurrir en sanciones no es un delito, pero sí un acto que podría tener implicaciones negativas en el ánimo del electorado.

El representante del INE reconoció que existe una resistencia de muchos ciudadanos a los partidos políticos, por lo que urgió a los candidatos a realizar campañas propositivas y apegadas a la ética para incentivar la credibilidad de los electores.

"El llamado es que respeten los tiempos electorales, que hagan campañas propositivas, que no impacten negativamente pues lógicamente incide que la ciudadanía salga a votar, porque el propósito de una campaña es atraer a los votantes a una elección, por eso se debe hacer una campaña propositiva, que señalen cuáles son sus pretensiones y lo que abanderan sus partidos, eso es lo que esperamos".