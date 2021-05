Candidatos de oposición en Veracruz harán campaña desde la cárcel

Xalapa, Ver. – Rogelio Franco y Nicolás Ruiz son dos candidatos de la alianza opositora en Veracruz que aparecerán en boletas el próximo seis de junio, a pesar de que permanecen en prisión, imputados por delitos que van de ultrajes a la autoridad a agresiones contra mujeres.

Un tercero, Gregorio Gómez Martínez - también recluido en un penal de Oaxaca- optó por declinar a su candidatura por el municipio de Tihuatlán, donde buscaba gobernar por segundo periodo, como abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los tres políticos de oposición fueron detenidos entre marzo y abril de 2021. Jueces locales los vincularon a proceso, por lo que pasarán en prisión al menos un año, lo que impide que hagan proselitismo en las calles. Dos de ellos serán apoyados por sus candidatos suplentes.

Líderes del PAN y el PRD critican que el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) es electoral. incluso la vocera de la Colectiva Feminista Brujas del Mar, Arussi Unda, planteó que la presentación de las anti boletas de candidatos violentadores, se ha partidizado.

El trabajo que han realizado Las Brujas del Mar, más de 200 mujeres, busca erradicar la violencia, por lo que exigen no colocar en espacios de poder a varones señalados de delitos contra la familia, sin embargo, piden que su trabajo no se tome con tintes electorales, "No queremos ser un palo para golpeteos políticos".

NICOLÁS RUIZ, ACUSADO DE VIOLENCIA, APARECERÁ EN BOLETA ELECTORAL

En Minatitlán, Fabiola García Nieto, candidata suplente a la presidencia municipal por la coalición PAN-PRI-PRD, comenzó a realizar recorridos en el sur de Veracruz para solicitar el voto en favor de su compañero Nicolás Ruíz Roset.

El candidato fue internado en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, el pasado 23 de abril. Se le imputan los delitos de coacción, amenazas, tentativa de privación física de la libertad, secuestro y daños cometidos en agravio de una mujer.

El panista fue boletinado por la colectiva Brujas del Mar, quienes exigieron no postularlo por incurrir en violencia de género. El empresario panista fue internado en un penal en Oaxaca.

El Secretario General del PAN, Tito Delfín, planteó que la persecución política contra los candidatos del Acción Nacional y PRD podría ser en su beneficio, y hasta ganar algunas presidencias municipales, "Nico es un candidato muy fuerte, creemos, incluso, que puede ganar la alcaldía".

El integrante del Comité Directivo Estatal expresó que son tres los abanderados de la coalición opositora, dos del PRD y uno del PAN, los detenidos por lo que consideran que el trabajo del a fiscalía es parcial, "están actuando por consigna".

"Nosotros creemos en el debido proceso, si algo debe juzgarse debe ser con imparcialidad; es sospechoso que se registren los candidatos y a los tres días los detengan. Es un uso inadecuado de los órganos de impartición de justicia que busca amedrentar a la oposición, lo que genera sospechosísmo", planteó en entrevista.

Acción Nacional considera que si Ruíz Roset es responsable del ilícito es importante que se le sancione, pero pidió que el sistema de procuración de justicia no opere con sesgo político.

"NO QUEREMOS SER UN PALO PARA GOLPETEOS POLÍTICOS": BRUJAS DEL MAR

La vocera de la colectiva, Arussi Unda, comentó que la Observatoría Ciudadana integrada por más de 100 colectivos está impulsando la publicación de las anti boletas de hombres que tienen alguna denuncia por violencia de género, familiar, acoso o violación.

Para validar su trabajo se respaldan de las denuncias presentadas ante las instancias competentes contra los candidatos. Su propósito es visibilizar la violencia y evitar las postulaciones, "tenemos los pelos de la burra en la mano".

Respecto al caso de Nicolás Ruiz lamentó que se le quiera hacer pasar por víctima, cuando él fue denunciado por diversos delitos, entre ellos intento de secuestro, sin embargo, reconoció que su detención pudiera tener una motivación política.

"Estamos en elecciones, y pudiera utilizarse o tomar de escusa que las personas han cometido delitos en contra de las mujeres (...) yo más bien cuestionaría porque a ellos sí y porqué a los otros no", platicó con E-Consulta.

El nueve de abril la colectiva boletinó a 36 candidatos, entre ellos Nicolás Ruiz, de contar con denuncias por violencia. El panista fue el único que ha sido detenido a pesar de que se menciona a otros veracruzanos.

SIN SENTENCIA, SE MANTIENE CANDIDATURA DE FRANCO CASTÁN

Rogelio Franco Castán fue el primer candidato de oposición que aprehendieron por el delito de ultrajes a la autoridad el 13 de marzo pasado. El exsecretario de gobierno con Yunes Linares tenía una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

Policías ministeriales intentaron detenerlo por ese agravio, sin embargo, él se excusó con un amparo. No obstante, terminó por ser encarcelado, acusado de amenazar y provocar daños físicos y psicológicos a los oficiales.

En un inicio fue presentado en el penal de Tuxpan, días después se le vinculó a proceso por un año y lo trasladaron al Centro de Readaptación Social de La Toma en Amatlán, donde -se dijo- tenía seguridad especial.

El funcionario Yunista fue registrado en la plurinominal dos del PRD a una diputación federal. Su suplente es el exdirigente Jesús Velázquez Flores, quien además le apoya en la defensa legal.

Al respecto, el líder estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez planteó que el proceso legal sigue su ruta; hay un despacho de abogados que busca amparar al perredista y pueda enfrentar su proceso en libertad.

En tanto no exista una sentencia definitiva, dijo, el PRD podrá sostener la candidatura de Franco Castán, o en todo caso, será el suplente quien rinda la protesta de ley en el Congreso Federal.

En el caso de las plurinominales no es necesario hacer campañas, pues el espacio se asigna por el número de votos del partido, no obstante, el líder partidista consideró que tiene amplias posibilidades de obtener varios escaños por la vía de la representación proporcional.

GREGORIO GÓMEZ RENUNCIÓ A SER POSTULADO

Según los registros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y la Gaceta Oficial del Estado, que se publicó el viernes siete de mayo, Gregorio Gómez se sostenía como candidato oficial de la coalición Veracruz Va por el municipio de Tihuatlán.

El siete de abril se anunció que un comando armado se había llevado al precandidato a la alcaldía de Tihuatlán. El hecho generó movilizaciones y la toma de carreteras de parte de habitantes del municipio, por lo que horas después se aclaró que el perredista había sido llevado ante el Ministerio Público en Álamo, Veracruz.

Días después -el 10 de abril- se le vinculó a proceso por los delitos de portación de armas de fuego, posesión de vehículo con reporte de robo, narcomenudeo y ultrajes a la autoridad, por lo que fue remitido al penal de Tuxpan. Días después se informó de su traslado al penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz en Oaxaca.

El líder estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez confirmó que el propio Gómez Martínez solicitó ser sustituido en la planilla municipal que se registró ante el OPLE, por lo que todas las corrientes del Sol Azteca determinaron impulsar a Leobardo Gómez González, exalcalde priista.

En tanto, dijo, se sigue el proceso legal del perredista al que se le imputaron al menos cuatro delitos con la intención de que pueda obtener su libertad, pues -reiteró- la detención es meramente electoral.

am