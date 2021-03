Candidato provoca aglomeraciones en playa de Las Choapas

LAS CHOAPAS.- Como un fin de semana "familiar" fue promocionado un evento en las "Playas de San José", en el municipio de Las Choapas, donde con bombo y platillo se anunciaban música, bailes, diversión, chapuzones, convivencia, paseos, alimentos, bebidas y shows, desde el mediodía.

Este evento de inauguración se realiza luego de la rehabilitación del espacio llamado "playas de San José", en la ribera del río, que el Grupo Uribe realizó en días pasados.

Este fin de semana, dicho evento reunió a decenas de ciudadanos en pleno Semáforo Naranja, donde la Secretaría de Salud indica que sólo son permitidas las actividades económicas esenciales.





"Se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19 y se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido".

El municipio se encuentra en una delicada línea de regresar a Semáforo rojo, donde todas las actividades no esenciales se cancelan y las esenciales con muy poca movilidad, pero la rehabilitación y la promoción del lugar provocó que una gran cantidad de personas se reunieran, sin cubrebocas, sin sana distancia y con bailes en pequeños espacios al aire libre, acompañadas de bebidas embriagantes.

VIENE PC DEL ESTADO: PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL

Sobre las actividades que ponen en riesgo de contagio a niños, adultos mayores y en general a los asistentes a dicho balneario, el director de Protección Civil, Francisco Castillo Reyes, señaló "Esta situación evidentemente es de riesgo, pero como lo he dicho en ocasiones anteriores cuando acudimos a llamar la atención a las fiestas, ya es cosa de cada uno si no tienen respeto por la salud ya no propia, sino la de la familia."

Castillo Reyes informó "vamos a esperar a PC del estado y las recomendaciones que vengan con ello, por lo pronto esta situación no es permitida, no hay permisos, no hay visto bueno, no debió hacerse y nadie se acercó a las autoridades para preguntar".

"Que quede claro, eventos recreativos fueron cancelados, no hay permisos, ni oficiales ni religiosos, entonces ya aquí es la importancia que estas personas, los organizadores, le den a la salud de los choapenses", indicó.

"NO TOMAN EN CUENTA A LAS AUTORIDADES": PRESIDENTE DE COLONIA

El presidente de la colonia San José del Carmen, Erik Darvin Jacobo Marini, indicó que está en contra de dicho evento al ser un llamado a la enfermedad para los asistentes. Lo anterior, ya que jamás se consultó con las autoridades: "Esta complicada la situación, sucede que me han ido a ver personas para hacer eventos de política, ´sabemos quiénes son´, pero también religiosos para las fiestas patronales, pero la respuesta es la misma, ´no se pueden hacer, el riesgo es alto´.

"En cuanto al evento playero no me tomaron en cuenta y si hubiese sido así, les hubiera externado que no estoy de acuerdo, cuánta gente llega asintomática o con principios de la enfermedad y cuántos salen de ahí contagiados. Sabemos quién es el responsable y he de decir que se saltó a las autoridades, no le importó e hizo el evento."

"Hay gente que lo ve bien obviamente, pero a la enfermedad no le importa lo que a ti te gusta o lo que hagas, ya es de cada uno exponerse de esa forma, a los niños, en lo personal no estoy de acuerdo" indicó.

Los eventos masivos en Las Choapas han sido suspendidos por parte de las autoridades locales, quienes se limitan a exhortar a la ciudadanía y en lo general, dejan en manos de la Cofepris y PC estatal para las sanciones correspondientes.

