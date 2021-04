Candidato de Coatza deja la contienda tras acusación de abuso sexual

COATZACOALCOS, VER. - Este viernes nueve de abril, Issac Férez Esparza renunció a la candidatura a la diputación federal por el distrito XI de Coatzacoalcos, tras las denuncias de abuso sexual en su contra. Fue exhibido por los colectivos "Brujas del Mar" y "Metoo" quienes aseguran que hay al menos cinco señalamientos en la universidad donde estudió en la Ciudad de México.

Fue a través de un video en sus redes sociales, como el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confirmó que lo hace por congruencia y en respeto a sus principios, argumentando que todas las acusaciones son falsas.

"Nunca he hecho daño a nadie, al revés estoy aquí para servir. Por congruencia conmigo, con mis ideales y con mi partido, y con los tiempos, tomo la desición de renunciar a la candidatura para ponerme a disposición de enfrentar estás arteras acusaciones", afirmó Isaac.

En este sentido pidió a aquellas personas que lo señalan de este tipo de actos, a qué lo hagan por la vía legal. Asegurando que se trata de una guerra sucia política en su contra.

La fotografía del ex candidato del PVEM, se encuentra junto a la de otros candidatos de todo el país, pertenecientes a diferentes partidos, dónde se le señala de "violación y abuso sexual".

"Si bien no existe una sentencia condenatoria, en contra de Isaac Férez Esparza por el delito de abuso sexual y/o violación. No olvidemos en que la mayoría de los casos la justicia penal no juega a favor de las víctimas, ello no borra ni elimina las denuncias publicas en su contra", firma el colectivo.

Al momento se sabe que no existe una denuncia formal en contra del joven de 22 años, nativo de Coatzacoalcos, quien desde este día suspendió todas sus actividades de proselitismo político y se retira de la contienda en busca de un espacio dentro del Congreso federal.