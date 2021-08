Campesinos anuncian marcha contra AMLO

Veracruz, Ver. Integrantes del "Movimiento Campesino Veracruzano" anunciaron una serie de manifestaciones en todo el país, en rechazo a las políticas públicas impuestas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Los productores dijeron que las movilizaciones las harán junto a otras agrupaciones de la nación, el próximo 8 de agosto, cuando conmemoren el 140 aniversario del natalicio del revolucionario Emiliano Zapata.

El dirigente nacional de la Unión General Obrera Campesina y Popular, Luis Gómez Garay dijo que es necesario que la federación otorgue los apoyos necesarios para el desarrollo del campo.

Explicó que no están en contra de que se otorguen apoyos directos a los productores, por el contrario, lo consideran como un acto de justicia social, pero esto no basta, pues lo que se necesita es reforzar la estructura productiva en las comunidades, y no sólo recibir despensas o apoyos de 1 mil 500 pesos mensuales.

El líder agrario consideró que no se hay los recursos suficientes para hacer frente a las carencias que hay en el campo mexicano, y por eso harán la exigencia.

Ezequiel Flores Rodríguez, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, negó que los líderes de las organizaciones se queden con el dinero de los agricultores como acusa López Obrador.