Camaristas: el otro sector invisible, pero expuesto al covid-19

Veracruz, Ver. - Sandra lleva más de ocho años desempeñando el oficio de camarista, un trabajo que para muchos pasa desapercibido, pero que es esencial para el funcionamiento y la limpieza de un hotel, aunque esto signifique estar en constante exposición a contraer covid-19.



La rutina de trabajo siempre es la misma, su turno comienza a las 2:00 de la tarde, al llegar debe de ir por sus artículos de limpieza para después dirigirse a cargar su carro con enormes torres de sabanas y toallas blancas que asemejan montañas de nieve.

Para ella y sus demás compañeras, todas madres solteras, afortunadamente el trabajo no para, pese a que las entradas en hoteles y moteles de la ciudad con el mayor número de casos positivos de coronavirus cayeron más de la mitad.

Consigo lleva un cubrebocas y guantes, aunque esto resulte estorboso para realizar sus actividades, ella dice que aún no se acostumbra a portar ese accesorio extra.

Sandra es madre soltera, hace 14 años se divorció de su esposo y con la separación vino la necesidad de buscar un empleo que ayudara a solventar las necesidades de sus dos hijos.

Aunque el trabajo es difícil, pues en la mayoría de los casos tiene que limpiar habitaciones que fueron ocupadas por desconocidos, y con esto viene el peligro de no saber si son o no portadores del virus, Sandra prefiere no pensar en eso pues asegura no temerle al covid-19,disimula su preocupación con una sonrisa.

Ella pertenece a uno de los tantos sectores que son más propensos a complicaciones en caso de contraer el covid-19, pues desde hace años los doctores le diagnosticaron Diabetes Mellitus tipo 2 y por esta enfermedad ha pasado largas horas en el centro de salud.

Según el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud con corte a la semana 16 en Veracruz hay más de 11 mil 800 personas con esta afección y que son más susceptibles a tener más riesgo en su salud.

Pero las cifras y estadísticas no la detienen, pues sabe que si no trabaja sus hijos no comen, es por eso que aprovecha las horas de trabajo, pues está consciente que gran parte de los hoteles de la zona han tenido que cerrar temporalmente y mandar a descansar a sus empleados y sin sueldo.

POR CONTINGENCIA CIERRAN TEMPORALMENTE 33 HOTELES EN LA CONURBACIÓN

Lo que hasta hace unas semanas fue el nicho perfecto de trabajo para miles de veracruzanos, hoy el sector hotelero se encuentra pasando una de sus peores crisis económicas a causa de un enemigo invisible, el cual causó el cierre temporal de al menos 33 hoteles en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Mientras que los pocos que aún resisten, operan con menos de la mitad de su personal de trabajo, la mayoría de ellos sin obtener ganancias, aseguró Sergio Lois Heredia, presidente de la Comisión de Turismo en Coparmex.

“Entre más se extienda la cuarentena, más vamos a observar hoteles que toman la decisión del cierre temporal o incluso se puede llegar a manifestar en algunos casos el cierre permanente”, dijo Lois Heredia.

