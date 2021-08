Cae exsíndico de Mixtla, presunto asesino de alcaldesa

Xalapa, Ver. - El exsíndico de Mixtla de Altamirano, Ricardo “N”, fue detenido este 20 de agosto por agentes ministeriales de la Fiscalía de Veracruz, con colaboración de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Él es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de la alcaldesa, Maricela Vallejo Orea.

Los primeros reportes indican que la detención ocurrió en el estado vecino, al cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. La captura de Ricardo “N” fue confirmado por el Fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, quien señaló en entrevista que existen pruebas contundentes de la participación intelectual en el crimen perpetrado el pasado 24 de abril de 2019.

“En un momento más será presentado para certificación de sus lesiones y será trasladado en las siguientes horas al estado de Veracruz para ser presentado ante el juez de control, que fue quien libró la correspondiente orden de aprehensión”

De acuerdo con fuentes ministeriales, Ricardo “N” será trasladado a las salas de juicio orales del juzgado de control del municipio de Zongolica y ahí se celebrará la audiencia inicial, la cual será pública.

“Ya después de concluir la investigación hasta esta etapa, y con el apoyo del gobierno federal a través de técnicas de investigación muy importantes y quien quiera enterarse podrá asistir a la audiencia para saber a ciencia cierta qué fue lo que se logró indagar y obtener como datos de prueba idóneos y pertinentes para vincularlo, sin lugar a duda, a la autoría intelectual de este crimen”, agregó el fiscal veracruzano.

El 24 de abril de 2019, la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo; su esposo, Efrén Zopoyactle Tlaxcaltecalt; y su chofer, Sabino García fueron emboscados y acribillados sobre la carretera federal Zongolica-Orizaba, en el municipio de Los Reyes.

El 19 de diciembre de 2018, la hoy finada expuso que fue objeto de amenazas de muerte y señaló públicamente al síndico de ese Ayuntamiento, Ricardo “N”. Consignó que personas desconocidas le habrían ofrecido 300 mil pesos a cambio de renunciar al cargo que electa el 5 de junio de 2017.

Vallejo Orea, presentó una denuncia penal por las amenazas recibidas en su contra. La Silla Rota Veracruz publicó un audio en el que ella acusa a Ricardo “N” y su esposa Angélica Méndez Margarito, ex alcaldesa de Mixtla. Señaló que ella debía renunciar al llegar al cargo para que su esposo pudiera asumir la titularidad; sin embargo, se negó y fue cuando iniciaron las amenazas.

"Me dice: no mija, te lo digo de verdad, espero, espero que nunca, ni ningún día se te ocurra traicionarnos. Que por tu mente más profunda se te ocurra traicionarme. Le digo, no ¿cómo cree? ´No mija, si tú me llegas a traicionar, de verdad te digo que las cosas no marcharían como marchan, ya no nos llevaríamos como nos llevamos, y no te puedo asegurar a que fines vamos a llegar, pero espero, espero que jamás y jamás me traiciones", narra el audio.

Ricardo “N” incluso asumió las funciones de presidente interino antes de que el Congreso local designara a una Concejo Municipal tras la suspensión temporal de los poderes en ese Ayuntamiento.

PRESUNTO ASESINO DE EXALCALDESA DE MIXTLA, LIGADA A SU ANTECESORA

El pasado 11 de agosto fue hallado sin vida en su domicilio el ex comandante de Mixtla, Primitivo Islas Falcón, esto cuando elementos de la Policía Ministerial acudían a detenerlo por su probable autoría material del crimen en contra de Maricela Vallejo, su esposo y su chofer.

De acuerdo con la Fiscalía, el expolicía se encerró en su cuarto y se disparó en la cabeza, pese a que se conoció la versión de que fue abatido por policías.

En rueda de prensa, Jorge Winckler reconoció que este crimen no fue ejecutado únicamente por Primitivo Islas Falcón -excomandante de Mixtla- sino por otras tres personas, quienes participaron en el crimen de manera material e intelectual.

Este 13 de agosto, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez reveló que Primitivo Islas Falcón estaba relacionado con María Angélica Méndez Margarito, antecesora de la alcaldesa morenista, Maricela Vallejo Orea.

El 11 de agosto, minutos después del suicidio de Primitivo Islas Falcón, María Angélica Méndez Margarito publicó en su cuenta de Facebook un mensaje que decía “Siempre te recordaré amigo del Alma!!! Solo tus amigos sabemos la gran persona que fuiste”.

Este mensaje fue borrado por la también exdirectora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS) luego de que Primitivo Islas fuera señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como el presunto autor material del asesinato de su antecesora.