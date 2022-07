Buscan a paramédico en Córdoba en medio de desapariciones

"Mi hijo suele ausentarse por temporadas. A veces se sube a los camiones y llega a Tehuacán, Puebla o al puerto de Veracruz, pero nunca dejaba de reportarse. Buscaba conectarse en algún cíber y me decía dónde andaba. Por eso ahora estoy preocupada y no he parado en salir a buscarlo a las calles", contó en entrevista.