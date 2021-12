Buscan a Estrella en Xalapa, en su cumpleaños suma 9 días desaparecida

XALAPA, VER.- Desde hace nueve días Estrella Guadalupe Peredo permanece en calidad de desaparecida. El dos de diciembre, cuando salió de su casa, se le vio en la Barranca de la Cascada de Texolo, pero la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha negado apoyar para dar con su paradero.

Los hermanos Socorro y Héctor Peredo Pale explicaron que Estrella de Guadalupe sufre de un trastorno maniaco depresivo, está en tratamiento para producir serotonina, y este 10 de diciembre cumple 19 años; esperan que regrese pronto.

"No tiene amigos, no salía de casa, su salida fue voluntaria -se sospecha- que fue en la madrugada del jueves. Suponemos que ella caminó a la Cascada, porque ella conocía la ruta (...) caminando se lleva dos horas y media", explicó Socorro Peredo.

Estrella vivía en Coatepec, personal de la CFE la vio en las inmediaciones de la Cascada -donde hay una hidroeléctrica, sin embargo, no se siguieron los protocolos de seguridad de informar a los cuerpos estatales, y sólo le pidieron salir del espacio que pertenece a la Comisión.

Las instalaciones cuentan con cámaras de seguridad, y se les pidió, pero se negaron porque no quieren tener relación o vínculo en la investigación en la que intervendría la autoridad federal, "les pedimos que entiendan nuestra desesperación (...) el guardia la vio a las cinco y media de la mañana".

Los trabajos de búsqueda se han centrado en la zona de Xico, se han llevado a cabo barrido en el río, senderos, cañadas labores de buceo en pozas, así como de rapel en grietas de la barranca.

"Sin poder localizar a nuestra hermana; sin embargo, se han encontrado algunos indicios los cuales por la secrecía de la investigación no podemos dar a conocer, pero que confirman que están ahí, expusieron.

La familia puntualizó que la Comisión Federal de Electricidad ha mostrado "lentitud y entorpecimiento" en la búsqueda porque no permitieron el acceso a cuerpos de rescate sino hasta ayer jueves, a siete días que desapareció y que estuvo ahí Estrella.

Se ha presentado equipo de la Fiscalía General del Estado, al gobierno de Veracruz, a la Comisión Estatal de Búsqueda, a la secretaría de Protección Civil, pero no han recibido el apoyo para la búsqueda de Estrella.

"Que nos diga si no nos va a apoyar que nos digan y vemos cómo le hacemos, pero que no nos den largas, porque ayer estuvo Protección Civil una hora, se fue, pero no hicieron nada, no llevaban equipo, ni disposición" afirmaron.

En caso de que alguna persona encuentre a Estrella de Guadalupe debe dar aviso al número de emergencia 911, al teléfono 22 81 18 15 46 es el número de contacto.

"Ella no es agresiva, no tiene retraso mental, es muy inteligente, es una niña que si responde aunque un poco limitada en sus palabras" informó.