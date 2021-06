Buscan a Enrique, desapareció en su camino de Coatza a Monterrey

COATZACOALCOS, VER. – El pasado domingo 12 de junio, Enrique de Jesús Madrigal de 19 años, salió de Coatzacoalcos con destino a Cancún, Quintana Roo en busca de un mejor empleo; en la ciudad turística se encontró con dos amigos que lo animaron a trasladarse a Monterrey donde trabajarían como guardias de seguridad, sin embargo, los tres se encuentran desaparecidos.

Su padre, el señor Enrique Madrigal narró a este medio que el último contacto que tuvo con su hijo fue por teléfono el miércoles 16 de junio.

"Mira el estaba con dos amigos que se encontró ahí y los tres están desaparecidos; mi hijo los encontró ahí y le dijeron que irían a Monterrey donde una empresa de seguridad los emplearía como guardias con un mejor salario que el de Cancún y se fueron", expresó.

Preocupado, don Enrique dice que lo último que supo es que su hijo y sus dos acompañantes si lograron llegar a Monterrey, -pero de ahí ya no se sabe nada de él.

"Con los que se fue eran amigos desde chavales, pero pues no se sabe nada de ellos y ya lleva una semana fuera por eso lo empezamos a buscar en redes", indicó.

Se desconoce cuál es la empresa que presuntamente los iba a contratar, pues el joven no dio detalles de ello a su familia.

Aun no existe denuncia por su desaparición

Un joven de complexión delgada y con una altura de un metro con ochenta centímetros, además de piel morena, son las características de Enrique cuya fotografía ya circula en redes sociales, como parte de la búsqueda que realizan sus familiares.

Don Enrique, señaló que aun no han puesto la denuncia por su desaparición porque tienen la esperanza de que vea la publicación en redes y el joven se reporte, aunque no dudo en hacerlo en las próximas horas.

"Ahorita toda la búsqueda lo estamos haciendo por redes, y pues ojalá podamos encontrarlo porque ya está difícil la situación, y creo que ya vamos a tener que pedir ayuda de las autoridades", manifestó.

El día que salió para Monterrey vestía pantalón de mezclilla, camisa negra y una gorra del mismo color. Enrique tiene un tatuaje en el brazo derecho, que es una fecha importante para él.

Estamos desesperados, dice su papá

Don Enrique no tuvo un día del padre feliz, pues justamente el 20 de junio se cumplió una semana de que su hijo dejo el hogar que tenía en Coatzacoalcos, por el reto de trabajar y abrirse paso en la vida.

"El no está casado, simplemente por cuenta propia me dijo que quería ir a trabajar a Cancún y pues yo le dije que si porque es mayor de edad y porque se que es un buen muchacho que le gusta trabajar, no imagine que esto pasaría", lamentó.

"Te buscamos Enrique, no pararemos hasta encontrarte", es la frase que acompaña la fotografía del joven que ya se está compartiendo en facebook.