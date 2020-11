Buque 'Enchanted Capri' encalla en playa de Alvarado

Las rachas de viento y el oleaje causado por el paso del Frente Frío No. 11 empujaron al barco hacia la playa La Caba, en Alvarado.

ALVARADO, VER.- El buque Enchanted Capri quedó encallado en la playa La Caba, en el municipio de Alvarado, la tarde de este lunes 2 de noviembre, luego de ser arrastrado por el oleaje y los vientos causados por el frente frío 11 en el estado de Veracruz.

La embarcación zarpó del puerto de Coatzacoalcos con destino al puerto de Tampico, de acuerdo con información de la plataforma Marine Traffic, que da seguimiento en tiempo real al tráfico marítimo.

Sin embargo, alrededor de las 16:00 horas del lunes 2 de noviembre, cuando se encontraba fondeado frente al municipio de Alvarado, fue arrastrado a un banco de arena, informó el director de Protección Civil, Walter Almeida.

"Estaba fondeado y por los fuertes vientos que eran de 98 a 99 kilómetros por hora en ese momento, se arrastró en una parte arenosa, Capitanía de Puerto ya evalúa la situación para realizar las maniobras para retirarlo de ahí (...), el barco ingresaría a desmantelamiento en Alvarado", detalló el funcionario.

El Enchanted Capri tenía una tripulación de cuatro personal al momento de encallar, conformada por el capitán, un cocinero y dos maquinistas, quienes fueron rescatados horas después del incidente en correcto estado de salud, agregó Walter Almeida.

Autoridades no reportan ningún daño al medio ambiente causados por el barco, ya que no es una zona de arrecifes, del mismo modo, no se detectaron daños en el caso que pudieran causar un derrame de aceite o combustible.

Historial del buque Enchanted

El buque Enchanted Capri es una embarcación tipo crucero con capacidad para 554 tripulantes, hasta hace unos meses prestaba servicio como buque hotel para plataformas petroleras en la Sonda de Campeche.

Fue construido en el puerto de Abo Finlandia, con una medida de 156 metros de eslora, 22 de manga y un calado de 6.2 metros, de acuerdo con información de Marine Traffic.

La embarcación fue puesta a flote en 1975 con el nombre de Azerbaydzhan con bandera de la antigua URSS, para el 2003 fue arrendado por Demar Instaladora y Constructora en Campeche y para el 2006, ya con bandera mexicana, vendido a la misma empresa para prestar servicios en la zona de Ciudad del Carmen, Campeche.

El 15 de octubre del 2020 ingresó al puerto de Coatzacoalcos para su desmantelamiento, sin embargo, los propietarios de la embarcación no llegaron a un acuerdo financiero para los trabajos de desarme y se decidió trasladarlo al puerto de Tampico.