Brote de covid y nulas prestaciones, aumenta miedo a pandemia

Veracruz, Ver.- “Si algún compañero llega a fallecer, esperemos no sea el caso, no tenemos los derechos que tienen los de base, que las familias tienen un bono para poder cargar con los gastos funerarios. Nosotros prácticamente nos quedamos en la nada”, relató un enfermero del Hospital Regional de Boca del Río que desde el 1 de mayo atiende a pacientes con covid-19.

Desde entonces, aseguró que al menos 20 de sus compañeros fueron diagnosticados por contagio de coronavirus, dos de ellos hospitalizados por complicaciones de la enfermedad; uno dado de alta y otro más permanece en observación.

En la mayoría de los casos, dijo que son empleados que no tienen seguridad social, ya que trabajan bajo un régimen de contrato temporal, en donde 90 por ciento del personal de enfermería y médico no tiene un base laboral.

“Tenemos la certeza de 20, que son compañeros y nos comentan. La mayoría son de enfermerías, camilleros, personal administrativo, médicos… como se ha publicado en medios y como lo denunciamos el día que nos manifestamos, el equipo de protección que se entregó al personal en el Hospital no es un equipo de calidad, es fecha que seguimos teniendo productos e insumos que no son de la capacidad para poderlos usar”

El entrevistado, que ofrece su testimonio bajo la condición de que su identidad sea resguardada, afirmó que al igual que otros hospitales durante la emergencia sanitaria no se ha brindado el equipo de protección adecuado al personal que trabaja en el hospital.

Señaló que la falta de cubrebocas N95, caretas y guantes, así como trajes aislantes, es la causa de un brote de la enfermedad que surgió entre el personal, afectando a quienes trabajan en el área de enfermería, administrativos y médicos.

“Esa fue una de las cosas que solicitamos en un principio: que se nos asegurara el abastecimiento, que se nos asegurara la calidad de los insumos que teníamos que utilizar para protección y es fecha que todavía seguimos teniendo productos e insumos que no son de la calidad suficiente para poderlos utilizar.

“Todos los días hay que estar peleando porque en los equipos de protección personal falta algo o algo está mal, o son mascarillas que no cumplen con la normativa de calidad, googles que no cumplen con la normativa de calidad. Si nos dan overol no nos quieren dar bata desechable, si nos dan bata desechable no nos quieren dar overol. No nos quieren dar las cosas bien, y lo poco que nos dan no cumple con normativas de calidad para podernos proteger”

PROTESTAS PREVIAS

El Hospital General de Boca del Río comenzó a brindar atención hospitalaria a los pacientes con covid-19 desde el 1 de mayo; antes de ello contaba con un módulo para la atención de enfermos con síntomas que de ser diagnosticados se canalizaban al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

El 27 de abril, personal de enfermería del Hospital General de Boca del Río bloquearon el bulevar Miguel Alemán para exigir la basificación del personal y la entrega de insumos.

Las y los inconformes afirmaron que al momento de recibir pacientes con síntomas de coronavirus aumentará el riesgo de contraer la enfermedad entre el personal, pero en la mayoría de los casos no pueden acceder a un servicio de salud gratuito por la falta de seguridad social.

“Nosotros somos trabajadores desde hace 6 años y no tenemos ningún derecho laboral, no tenemos ninguna seguridad laboral, no tenemos bases laborales para nuestro personal”, declaró Lucía Gómez, una de la manifestante.

Casi un mes después, la queja sigue siendo la misma, continúan solicitando que se suministre de los insumos adecuados para atender la pandemia, además de brindar la seguridad social que requiere el personal para reducir el temor que significa atender la pandemia que en Veracruz cobró hasta el 21 de mayo 303 vidas.

“No tenemos ninguna prestación, no tenemos derecho a Infonavit, a vivienda, a seguridad social, que en el caso de la Secretaría de Salud es con el Issste. La única atención que se nos puede brindar es la atención médica en el mismo sector salud al momento.

Si algún compañero llega a fallecer, esperemos no sea el caso, no tenemos los derechos que tienen los de base, que las familias tienen un bono para poder cargar con los gastos funerarios. Nosotros prácticamente nos quedamos en la nada”, explicaron.

Los trabajadores del Hospital General de Boca del Río pidieron a las autoridades federales y estatales les otorguen sus bases para poder tener seguridad en las labores que realizan.

