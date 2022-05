Brian: morir de cáncer en Veracruz, en tiempos de desabasto

En abril de 2022, María de los Ángeles tuvo el presentimiento de que su hijo Brian ya no despertaría cuando los médicos oncólogos del Hospital Infantil de Veracruz lo intubaron. Una semana el joven de 18 años falleció por las secuelas que le dejó el cáncer.

De acuerdo con María de los Ángeles Nieves García, su hijo Brian Vázquez Nieves falleció en medio del desabasto de medicamentos y critica la desatención del personal médico y de enfermería del Hospital Infantil del puerto de Veracruz.

"Las personas que trabajan ahí, la verdad, no tienen sentimientos hacia lo que vivimos, hacia lo que viven los niños", señala.

Un mes antes de que el joven falleciera, María de los Ángeles llegó a la también llamada Torre Pediátrica con su hijo por una recaída que le ocasionaron las secuelas del cáncer germinal que los médicos le detectaron en el testículo derecho en abril de 2020.

Aunque su hijo necesitaba vitaminas y otros medicamentos por llagas que las quimioterapias le generaron en la boca, la madre asegura que los médicos argumentaron que la farmacia del hospital estaba desabastecida y que se negaron a recetarle las medicinas para que ellas las consiguiera fuera de la Torre Pediátrica.

Para María de los Ángeles, el desabasto de medicamentos que el Hospital Infantil de Veracruz enfrentó al término del primer trimestre de 2022 fue uno de los factores que causó que la salud de su hijo empeorara hasta llevarlo a la muerte.

"Los medicamentos yo tenía que buscarlos por un grupo donde estábamos, que se llama AMANC (Asociación Mexicana de Niños con Cáncer), si por ellos no hubiera sido, mi hijo hubiera estado mucho peor esos últimos días", relata.

La salud de Brian empeoró desde que ingresó de nuevo al Hospital Infantil en marzo de 2022, al grado de que días antes de su fallecimiento arrojaba sangre y le costaba respirar, por lo que los médicos lo sedaron y lo intubaron para que recibiera oxígeno de manera mecánica.

Brian Vázquez Nieves siempre fue delgado, pero el cáncer que sufrió lo dejó con un peso muy por debajo de lo que era normal para su edad, perdió todo su cabello debido a las quimioterapias y también se quedó sin cejas ni pestañas.

"Antes de que lo durmieran hablé con él y le dije que, si él quería que lo durmieran, dijo que sí porque se sentía muy mal.

No me pude despedir de él, yo siempre le dije que iban a dormirlo para que él pudiera recibir mejor sus medicamentos y que todo iba a estar bien. La verdad yo me imaginé que iba a pasar lo peor, yo sabía que él ya no iba a salir de ahí", dice María.

Aunque María reprueba la actitud del personal médico y de enfermería del Hospital Infantil de Veracruz, tanto por la desatención y el desabasto de medicamentos que afirma que su hijo vivió, no piensa en denunciar a sus autoridades.

"Hay mucha mala atención de parte de todos los que trabajan ahí, del banco de sangre, de ahí mismo del hospital, te gritan, te insultan y no saben todo lo que uno pasa", menciona.

Brian tenía un tumor; médicos lo desestimaron

Empezaba la pandemia de la covid-19 en Veracruz, cuando Brian Vázquez presentó molestias en su testículo derecho, sin embargo, se mantuvo callado debido a que le daba vergüenza contárselo a su madre, por lo que el cáncer avanzó.

Los dolores en la espalda, el pecho y el abdomen y las fiebres constantes en Brian alertaron a María de los Ángeles, quien buscó respuestas en médicos de farmacias particulares, sin embargo, ninguno supo detectar el padecimiento del entonces menor.

"Tenía un testículo muy, muy grande, nosotros lo llevamos con algunos doctores y nos dijeron que era por su desarrollo, que a lo mejor se le estaba desarrollando un testículo más pronto que el otro", narra.

El testículo de Brian continuó inflamándose y enrojeciéndose al punto de que el menor ya no aguantaba los dolores ni las fiebres, por lo que, en medio del temor por la pandemia de covid-19, su madre lo llevó al Hospital Infantil de Veracruz.

"El que nos recibió fue un doctor que la verdad no recuerdo cómo se llama, pero inmediatamente nos atendió también el doctor Gómez, de ahí de la Torre Pediátrica.

Entonces el doctor pidió que lo ingresaran, que le iban a hacer una tomografía, pero el tomógrafo no servía, pero él desde que lo desvistió dijo que era un tumor testicular por el tamaño y el enrojecimiento que él llevaba", recuerda.

Una tomografía a la que Brian fue sometido confirmó que el joven tenía un tumor germinal de testículo que, de acuerdo el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), es de los más frecuentes en varones de edad reproductiva entre los 15 a 35 años.

Apenas unos días después de su ingreso al hospital, en mayo de 2020, el joven fue sometido a una cirugía en la que los médicos le extirparon el testículo derecho para que pronto comenzara con un esquema de quimioterapias.

Brian continuó con su esquema de quimioterapias con una duración de ocho días cada mes por los siguientes dos años, sin embargo, cuando cumplió 18 años comenzó a recibir malos tratos del personal médico y de enfermería del Hospital Infantil, asegura su madre.

"No lo veían bien y a fuerzas querían que lo pasaran ya al hospital de adultos y pues creo que no era así, porque hizo su tratamiento ahí siendo menor de edad, su médico era el que ya llevaba un historial con él, pues él tenía que seguirlo tratando", comenta.

El joven continuó con mejorías por los siguientes dos años hasta que nuevamente en marzo de 2022 presentó síntomas que lo llevaron de vuelta a la Torre Pediátrica, de donde ya no salió.

Torre Pediátrica, marcada por desabasto y malas instalaciones

Desde que Cuitláhuac García Jiménez encabeza el gobierno del estado, el Hospital Infantil acumula un historial marcado por el desabasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer, asunto que, en diversas ocasiones, generó manifestaciones.

Las madres de niños con cáncer emprendieron bloqueos y manifestaciones a las afueras de la Torre Pediátrica en más de una ocasión a lo largo de los últimos tres años para manifestarse contra la Secretaría de Salud, que hasta el pasado 19 de mayo estuvo a cargo de Roberto Ramos Alor.

Previo a la renuncia de Roberto Ramos Alor, personal del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) detectó que la Secretaría de Salud del estado embodegó más de 800 mil medicamentos oncológicos a punto de caducar.

Según lo que el INSABI comunicó a las madres de niños con cáncer de la Torre Pediátrica de Veracruz, con quienes mantienen mesas de diálogo, los medicamentos fueron hallados en bodegas que se encontraban saturadas.

"Las bodegas las encontraron saturadas de medicamentos, las de Xalapa y las de Veracruz, demasiado medicamento. Lamentablemente nuestras farmacias no cuentas con suficientes", expresa.

De acuerdo con Cora de Jesús Rodríguez, el constante desabasto de medicamentos oncológicos en la Torre Pediátrica de Veracruz causó que los niños dejaran de recibir quimioterapias y algunos tuvieran recaídas debido a que, sin tratamiento, sus células cancerígenas crecen.

Las madres de niños con cáncer denunciaron el pasado 25 de abril que la Torre Pediátrica enfrenta desabasto de medicamentos de cuadro básico y antibióticos para niños de todas las áreas, por lo que sus padres tienen que comprarlos en farmacias particulares.

A la par, manifestaron que los techos del sexto piso y el área de quirófano del Hospital Infantil de Veracruz estaban dañados y solo fueron cubiertos con plástico. Cora de Jesús Rodríguez asegura que actualmente el hospital cuenta con abasto y que el INSABI concluirá su remodelación el próximo 30 de junio.

Las madres de niños con cáncer denunciaron en julio de 2021 al exsecretario de Salud, Roberto Ramos Alor, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desabasto de medicamentos, cuando se tenía un registro de cuatro pacientes oncopediátricos fallecidos por el tema.

A la fecha, se conocen más casos de menores fallecidos por el desabasto de medicamentos, como el de Brian Vázquez Nieves.





