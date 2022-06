Biólogo Manuel Guevara recibe premio al mérito ambiental en Veracruz

En sesión solemne, celebrada en el Centro de Convenciones y Teatro de la ciudad de Coatzacoalcos, el Poder Legislativo, representado por su presidenta, diputada Cecilia Guevara; el Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y el Poder Judicial, presidido por la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, entregaron el premio al Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente 2022 al biólogo Manuel Guevara Huerta, por su aportación al desarrollo de políticas públicas ambientales relativas al desarrollo sustentable y sostenible durante su vida profesional.

Previamente, la secretaria de la Mesa Directiva, diputada Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, dio lectura al Acuerdo aprobado por el Pleno, mediante el que se declaró sede provisional del Congreso del Estado al mencionado Centro de Convenciones para la realización de una sesión, con motivo de los 500 años de la fundación de la Villa del Espíritu Santo, actualmente municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

Con la presencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, mandos militares, legisladoras y legisladores federales, secretarios de gabinete, titulares de organismos autónomos, autoridades municipales, encabezadas por el presidente de Coatzacoalcos, Amado Jesús Cruz Malpica, y organizaciones civiles, dio inicio a la sesión solemne.

Desde la tribuna, en nombre de la LXVI Legislatura, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Cecilia Guevara, expresó su beneplácito porque el Congreso se sume a los festejos por el quinto centenario del municipio de Coatzacoalcos, como un nuevo impulso a este polo de desarrollo del sur de Veracruz y del sureste del país.

Al referirse al ciudadano galardonado, la legisladora dijo que al otorgarle la distinción, esta Soberanía reconoce las aportaciones del doctor Manuel Guevara Huerta a la creación de políticas públicas ambientales relacionadas con el desarrollo sustentable y sostenible durante su vida profesional.

"Agradecemos su invaluable contribución en la formación de jóvenes investigadores y promotores ambientales, a través de proyectos en favor del medio ambiente, quienes han obtenido diez primeros lugares a nivel nacional y seis medallas internacionales", expresó.

Cecilia Guevara agregó que el biólogo y académico es un verdadero orgullo para Veracruz y lo invitó a sumar voluntades y esfuerzos para lograr un mundo en el que se pueda interactuar con el medio ambiente, sin causarle daño y conservándolo con toda su riqueza.

En su discurso, el galardonado reconoció el esfuerzo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez que, para este año y en concordancia con la Agenda 2030, amplió los presupuestos hasta en 110 por ciento para la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y 400 por ciento para la procuración de las leyes ambientales en el estado con el fin de salvaguardar y proteger los recursos naturales con los que cuenta la entidad.

Dijo que los jóvenes a quienes ha formado elaboran estrategias para participar en la cuarta revolución tecnológica e industrial que demanda personas más preparadas. "La entidad se caracteriza por ser un semillero e incubadora de ello. A través de mi aportación y de proyectos sencillos, damos soluciones grandes, como la limpieza de cuerpos de agua, para poder compartirlo después con estados hermanos y con el mundo entero".

Por otra parte, se pronunció por poner en marcha un proyecto denominado Jóvenes Guardianes del Bosque y del Agua, para que en todo Veracruz se establezcan pilotos en escuelas de educación tecnológica para poder conservar y cuidar los árboles para las futuras generaciones.

A su vez, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez manifestó que en esta ocasión "resaltamos los méritos del doctor Manuel Guevara Huerta, su lucha decidida y también esta ferviente pasión por dejar un legado entre los jóvenes durante 45 años por la preservación del medio ambiente; todas sus acciones son loables y hoy lo llenan de mérito a la honra pública".

El mandatario destacó que, durante más de cuatro décadas como maestro, el prestigiado investigador se dedicó a formar conciencia ambiental entre jóvenes, alentó a generaciones a siempre poner atención en los temas ambientales de los que el desarrollo humano y tecnológico no se debe apartar.

Al referir la convergencia histórica de los 500 años de Coatzacoalcos y la primera entrega de un reconocimiento a un defensor del medio ambiente, concluyó diciendo que "no hay desarrollo poblacional si no cuidamos al mismo tiempo nuestro medio ambiente, y ninguna de ambas acciones tiene significado si no son convalidadas por el beneficio del mismo pueblo. Además, van más allá cuando se forman los jóvenes comprometidos con su propio futuro".

Méritos y trayectoria de Manuel Guevara Huerta

Es licenciado en Biología y maestro en Ecología Forestal, ambas por la Universidad Veracruzana (UV), y doctor en Gestión Ambiental por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

Ha participado en la Federación Veracruzana de Biólogos y Profesionales del Ambiente, con el Colegio de Biólogos de Veracruz, en la Asociación de Biólogos "Enrique Beltrán Castillo" y con la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Fue parte del primer decanato de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en el 50 aniversario de su fundación. Fue ganador estatal y finalista nacional del concurso "Docentes extraordinarios Teacher Price 2021" y representó a México en el World Teacher Price 2022.

Ha sido docente investigador del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 165, profesor de ecología y biología y presidente de la Academia Local de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Fue asesor técnico del Coordinador de Educación Tecnológica en Veracruz, de 2000 a 2006; secretario técnico de la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico DGETI-SEMS, de 2002 a 2004; secretario académico del Instituto de Ciencias Avanzadas Conacyt-SEP, de 2006 a 2008, y director del CBTIS 165 de Coatepec, de 2012 a 2014.

En concursos nacionales e internacionales de ciencia, ha dirigido a estudiantes ganadores de primeros lugares como el obtenido en la Copa Science México 2021, con el proyecto Ensayo de Estrategias para Disminuir la Desnutrición Infantil en Comunidades de Escasos Recursos de Veracruz, y el premio Nacional Juvenil del Agua 2021 con Sistema Integral para la Recuperación de Agua Potable por Destilación Solar.

También, primer lugar regional con el Condensador de Humedad a Base de Celdas Peltier para la Generación de Agua Potable; segundo lugar con el proyecto Sebtar-Sistema Electrogénico Bacteriano para el Tratamiento de Aguas Residuales, promovido por el Tecnológico de Monterrey y la Embajada de Suecia en México, en 2019; primer lugar del XX Concurso Nacional de Prototipos Tecnológicos 2017 para representar a México en la International Science Fair Taiwán 2018, con Bioinsecticida vs Aedes Aegypti Vector del Dengue, Zika y Chikungunya.

En septiembre de 2016, obtuvo el segundo lugar y medalla de excelencia en el Stockholm Junior Water Prize, en Estocolmo, Suecia, tras ganar el primer lugar del Premio Nacional del Agua con el proyecto Sistema Fitoelectrodepurador Agroecológico; además de los dos terceros lugares en la Mostratec 2015, celebrado en Novo Hamburgo, Brasil, con los proyectos Sdarfo 2015-Al rescate de las Aguas Residuales y Filtro para Potabilización de Aguas por Electrolisis y Ozonización.

Actualmente, basa sus investigaciones respecto al agua como indicador de sustentabilidad, sistemas ecológicos para tratamiento de aguas servidas y estrategia de educación, capacitación y comunicación para la promoción de una cultura ambiental sustentable en Veracruz.