Bienestar dará apoyos a afectados por "Grace" aún sin ser censados

XALAPA, VER.- El Gobierno Federal revisará los casos de manifestantes que piden ser incluidos en los apoyos que recibirán damnificados por el huracán "Grace".

El delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, advirtió que aunque estos casos estarán en revisión, no se dejarán presionar por líderes políticos que movilizan a ciudadanos para bloquear carreteras.

Cabe recordar que ciudadanos de municipios como Papantla, Álamo Tamapache y Castillo de Teayo se han movilizado y organizado bloqueos carreteros e incluso retenido a trabajadores de la Secretaría del Bienestar exigiendo ser incluidos en los apoyos.

Al respecto, Huerta Ladrón de Guevara dijo que los ciudadanos que comprueben haber sido excluidos de los censos todavía podrán acceder a los apoyos que está dispersando la Federación.

Sin embargo, el funcionario federal advirtió que no se dejarán presionar por líderes políticos locales, pues si no fueron afectados no recibirán ninguna ayuda.

"No hay manera de engañar a nadie y de manera legítima algunos ciudadanos reclaman que no se les aplicó el censo: si es legítimo el reclamo individual se revisará, pero no a la antigüita, cuando los líderes políticos locales, en este caso de todos los partidos en una zona identificada como es Papantla, quieren medrar a cambio de la desgracia de la gente", subrayó.

Sobre la entrega de apoyos detalló que, de los 69 mil pagos de 35 mil pesos programados para los veracruzanos afectados, hasta el lunes se habían entregado 50 mil de forma directa o sin intermediarios.

En cuanto a los apoyos de enseres domésticos mencionó que estos serán entregados en próximas fechas, pero por miembros del Ejército.

En cuanto a los operativos por la entrega de la ayuda dijo que están funcionando, confirmando 55 asaltos entre los 50 mil afectados que han recibido la ayuda.