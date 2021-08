Beatriz Gutiérrez Müller dio el discurso de graduación de cadetes de la Escuela Naval Militar

Veracruz, Ver. Beatriz Gutiérrez Müller, asistió en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a la graduación de los cadetes de la Heroica Escuela Naval de Anton Lizardo, es la primera vez que la esposa de un presidente pronuncia un discurso en un evento oficial de la Marina.

Durante la graduación de los cadetes de la Heroica Escuela Naval, Müller envió saludos de parte del presidente Obrador y continuó con su discurso donde puntualizó la importancia de la escuela dentro de la formación profesional de los jóvenes y concluyó con el obsequio de dos películas para los jóvenes.

“Me da mucho gusto que ustedes estén por terminar el ciclo formativo en la vida personal, en la vida de su familia y en la vida de México."

“Yo me he permitido traerles un obsequio porque sé que a los del mar les gusta mucho el cine, les he traído dos películas, La Misión y El Juego Perfecto”, Dijo la esposa de López Obrador en su discurso den tres minutos.

Agradeció porque los jóvenes siguen estudiando y les pidió que inviten a otros a continuar con su preparación profesional.

“Les agradecemos que mucho que sigan estudiando y que inviten a los demás a hacerlo, estudiar nos abrirá siempre nuevos horizontes, no hará mejores seres humanos, nos hará mejores ciudadanos, más críticos, los felicito muchísimo”.

La esposa del mandatario provechó la oportunidad para felicitar a los padres, amigos y personas que acompañaron a los cadetes durante su formación y concluyó con las palabras: No se rindan, hasta el último pedacito.