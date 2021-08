Baja asistencia y permisos caros, pegan a ganancias de vendedores en Carnaval de Veracruz

Comerciantes que participan en el Carnaval de Veracruz aseguran que las ventas han estado más bajas que en años pasados, debido a la baja asistencia de personas que se registró en los dos primeros desfiles de carros alegóricos y el evento de norte causado por el frente frío 40.



Todos coinciden con un mismo punto de vista, en que este año la venta no se perfila para ser la mejor, pues, a lo mucho, lograrán percibir la mitad de las ventas generadas en el mismo evento durante el 2019.

Entre ellos comentan que este domingo no asistieron muchas personas al carnaval como en años anteriores.

Al llegar a la calle Víctimas del 16 de julio esquina con la avenida Xicoténcatl se encuentra el puesto de hot-dogs y hamburguesas de Mirian Adriana Gómez Velázquez, alrededor hay 10 locales más ofreciendo los mismos productos.

"No hay mucha gente y no hay venta o la gente no tiene dinero (…), ya hay mucha competencia, muchos carros de hot-dogs, hay como 30 o más", comentó Mirian Adriana.

Un par de cuadras adelante del local de Mirian se encuentra Jaime Cruz León y su hermana, picando cebollas en una mesa de madera, llevan 15 años vendiendo hot-dogs en los carnavales.

Él es abogado con maestría y esta otra profesión que tiene le ayuda a solventar los gastos para su familia, como cada año se trasladan desde Xalapa para venir a vender a Veracruz, gracias a ese negocio les dan empleo a otras tres personas, pero con las pocas ventas se vieron en la necesidad de prescindir de sus servicios, a penas alcanzará para cubrir los gastos que ya se generaron.

“¡Llévele, llévele güerita sus raspados! ¡Los lentes y el sombrero para el calor!”

El Carnaval de Veracruz además de ser una fiesta llena de alegría, música y baile también es una fuente de trabajo para cientos de personas que aprovechan las fiestas carnestolendas para poder tener un ingreso extra para sus familias.

Aquí se vende de todo desde lo más básico como comida, bebidas, dulces, anteojos, gorras, raspados, hasta pelucas y accesorios con diseños, colores y etilos extravagantes.

En temporada de carnaval el bulevar Manuel Ávila Camacho se convierte en un mercado, donde se instalan decenas de vendedores ambulantes que ofrecen sus productos a las personas que van a disfrutar de los desfiles.

Con sus peculiares gritos que se mezclan con la música y los ritmos de batucadas, es como cada vendedor ofrece al mejor estilo sus productos.

Aquí el sol no da tregua ni ellos desisten ante las largas caminatas que dan para encontrar más clientes, aunque eso signifique realizar uno o dos viajes ida y vuelta de lo que dure el recorrido, ellos no vienen a disfrutar de los desfiles, ni de los imponentes carros alegóricos y mucho menos a bailar.

Permisos caros e ingresos escasos

Este año el Ayuntamiento de Veracruz otorgó 700 permisos para vendedores ambulantes y puestos semifijos, esto para fortalecer el comercio local y así evitar que el ingreso que se genere se vaya a otras ciudades, comentó el director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz Jesús Sánz Barradas.

Sin embargo, comercios ubicados a lo largo del bulevar Manuel Ávila Camacho, que es donde se realiza el desfile del Carnaval de Veracruz, prefirieron cerrar sus puertas, salvo aquellos con giros específicos como venta de alimentos y bebidas alcohólicas, lo mismo que tiendas de conveniencia.

Otros negocios representativos, como el tradicional Café de la Parroquia, que abrió la sucursal 500 años en el 2019, decidieron cerrar e incluso resguardar su negocio con tablones, para evitar cualquier pérdida por posibles daños.

Los permisos para poder vender en el carnaval hacienden de 700 pesos a 6 mil 500 pesos, dependiendo del giro comercial al que se dediquen, aseguró Norma Nájera comerciante.

Entre los más caros se encuentra la comida que utilice tanque de gas fijo, las artesanías y venta de productos de marca, esto según el tabulador de cobros de permisos para el Carnaval de Veracruz que expide el Ayuntamiento.

Para los pequeños comerciantes como Norma representa un costo que no se verá solventado con las ventas actuales, ya que asegura que no le ha ido bien como en otros años.

“No, no hay gente tan solo en las gradas se ve que no están llenas, hace un año la verdad se puso muy bueno, pero ahorita nada (…), a unos les cobraron mil 500 a otros 800 y a otros 700, te cobran aquí y después del semáforo vas para fuera, te sacan.”

Ella espera que la venta mejore en los días que quedan del Carnaval, ya que su mercancía la compra en la Ciudad de México y representa un gasto mayor en transportes que debe solventar.