Aviadores, vuelos y esquites, en los lujos del IVAI

Xalapa, Ver.- Inició la pasarela de los tres Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), José Rubén Mendoza Hernández, Arturo Mariscal Rodríguez y Yolli García Alvarez, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Servidores Públicos para conocer las denuncias formuladas en su contra por el Contralor Interno Alfonso Velázquez Trejo.

Lo anterior, luego de los expedientes abiertos ante las quejas de un irregular dispendio de los recursos del ente garante, en tiempos de austeridad.

Es el caso del pasaje a España, con cargo al presupuesto del IVAI, del viaje de la comisionada presidenta Yolli García Álvarez a Sevilla, España, para asistir al Congreso Internacional “Cuestiones Actuales en Materia de Protección de Datos”.

Dicha participación le costó al IVAI 20 mil 500 pesos únicamente en boletos de avión y los traslados; además, entre 2017 y 2018, la presidenta visitó Zacatecas, Ciudad de México, Coahuila, Tlaxcala, Guerrero, Jalisco, Baja California Sur, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Morelos, Sinaloa, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Chiapas.

Esto, sumado a las cuentas de restaurantes “de autor” en Ciudad de México. En mayo de 2017, García Álvarez presentó gastos por 945 pesos por un esquite mexicano con pollo, un esquite negro y un esquite regular, acompañado de papas a la francesa, muse de chocolate y panepatatas de un negocio con domicilio fiscal en Coyoacan.

En Cluny, un restaurante de ambiente francés, el IVAI gastó 1045 pesos d cuenta e incluso, el IVAI pagó casi 200 pesos por una dotación de pastes hidalguenses.

De acuerdo con el Comisionado José Rubén Mendoza Hernández, la denuncia por la cual se les requirió es sobre la existencia de “aviadores” en la nómina del órgano de transparencia.

“Apenas estoy conociendo la denuncia que presentó el Órgano de Control, con referencia a las notas periodísticas de la semana pasada, y vamos a ver qué vamos a aportar en la investigación; (...) vamos a aportar y vamos a declarar lo que a derecho convenga, pero vamos a analizar primero lo que ahorita se nos puso a disposición” dijo.

Cabe destacar que, entre las denuncias, destaca la 357/2019, por el presunto desvío de recursos públicos por la presunta "aviadora" en el IVAI, de nombre Mildref Guevara, auxiliar administrativo.

La trabajadora cobró del 2018 a mayo del 2019, la cantidad de 12 mil pesos mensuales sin que haya evidencia que se presentará a su centro de trabajo.

La segunda denuncia (372/2019) se debe al presunto desvío de recursos públicos ya que se detectó la presencia de otro "aviador", en este caso Rogelio Torres, director de transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información desde diciembre del 2017.

Se le acusa de cobrar de septiembre del 2018 a mayo del 2019 un total de 17 mil pesos mensuales sin que haya evidencia que se presentará a oficinas del IVAI.

En cuanto a la denuncia 452/2019 se debe al incumplimiento de un deber legal, ya que existe oposición a cumplir con las leyes al no integrar debidamente al Órgano de Control Interno, cuyo titular es nombrado por el Congreso del Estado.

Sin embargo, Rubén Mendoza refirió que todo personal contratado en el IVAI se somete al filtro del pleno del instituto.

“Todo el personal que es nombrado por el Instituto es nombrado por el pleno”

A pregunta expresa, indicó que aunque sí puede señalar que los denunciados si iban a trabajar, "mejor lo vamos a manifestar directamente en la carpeta de investigación"

Sobre los motivos del Contralor interno para promover tales querellas, José Rubén especuló que "a lo mejor está enojado con la vida"

“No sabría decirte, a como lo decía hoy en la entrevista, las denuncias vienen a partir de qué no se le ha otorgado el presupuesto, yo no te puedo decir eso y la verdad es que no conozco y nos enfocaremos a atender las denuncias que están”

Reprochó que las críticas se enfilaron a la comisionada presidenta Yolli García, por el gasto de 945 pesos por la compra de unos esquites, y reviró que tales críticas igual se deben aplicar incluso al presidente de la República.

“De críticas, criticaron a Yolli porque se comió unos esquites, debería ser al contrario, es cuando vemos al presidente de la República cuando come barbacoa en una fonda, pero bueno a unos los miran de una y otros de otra manera"

Sobre los aviadores, justificó que por sus obligaciones, es imposible localizar al personal del IVAI en sus respectivos puestos de trabajo una hora específica.

“Si revisas en el portal de transparencia vas a notar que 'Rafa' pertenece a Comunicación Social, pero ahorita estaba haciendo trabajos en secretaría de acuerdos y por eso presumes que no va trabajar” defendió.

José Rubén Mendoza recibió la designación como Comisionado del IVAI el pasado 10 de julio, de manos de la 63 Legislatura, integrada por una mayoría del Partido Revolucionario Institucional.

El funcionario de esta manera cubrió la vacante dejada por José Luis Bueno Bello tras finalizar su periodo. De hecho, entre las primeras funciones de Rubén Mendoza destacó la de elegir a Yolli García Álvarez como presidenta del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

Sin embargo, su pasado como Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI obligó al comisionado a pedir a la sociedad veracruzana un “voto de confianza” a su desempeño.

“Quiero que me otorguen un voto de confianza y esperar los resultados. Los resultados de las revisiones son colegiadas y se votan entre los tres integrantes de este órgano y por eso pido un voto de confianza no sólo a mí sino en general a este órgano” pidió el pasado 6 de agosto y aseguró que no habría “conflicto de intereses” en las resoluciones a favor o en contra del Partido Revolucionario Institucional.