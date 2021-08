Autodefensas Veracruz exigen liberación de líder con bloqueo carretero

Integrantes de autodefensas del puerto de Veracruz bloquearon la autopista Veracruz-La Antigua para exigir la liberación de su líder David Villalobos, detenido durante las primeras de este domingo 6 de diciembre.

El bloqueo fue realizado a la altura del Fraccionamiento Geo Los Pinos, en la zona norte del puerto de Veracruz, donde los manifestantes obstruyeron ambos carriles, por lo que el tráfico se intensificó.

“Le están imputando cargos que no son, ya vez que las autoridades no hacen su trabajo como es (…) no sabemos cuanto tiempo vamos a estar bloqueando la carretera, hasta que lo liberen”, afirmó uno de los manifestantes.

Durante lapsos de 10 minutos permitieron el paso paulatinamente de algunos conductores, quienes se encontraban molestos por el bloqueo. Al lugar llegaron elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional.

Los manifestantes afirmaron que no levantarán el bloqueo hasta que liberen a su líder, quien se encuentra detenido en las instalaciones del C-5i en la ciudad de Boca del Río, donde también simpatizantes expresaron su molestia por la detención de su líder, la cual señalaron como ilegal.

El movimiento de autodefensas surgió en el 2018, conformado por habitantes de diversas colonias y fraccionamientos del municipio porteño, quienes se unieron para combatir la delincuencia en sus zonas, liderados por David Villalobos.

La carretera Veracruz-La Antigua fue liberada cerca de las 13.00 horas, según lo confirmó el alcalde de la ciudad de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

