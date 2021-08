Austeridad recrudece pleito de Sectur vs. Carnaval

Con el argumento de la austeridad republicana y “desconfianza” en el gasto del dinero público, por segundo año consecutivo el Gobierno del Estado negó aportar recursos en efectivo a la organización del Carnaval de Veracruz; a cambio, ofreció apoyar con vigilancia y promoción en medios la icónica fiesta del puerto jarocho.

Ante la negativa, se amplió la distancia entre la secretaria de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú Lago y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez; ambos, distanciados por sus respectivos partidos: Morena y Acción Nacional.

El discurso de "austeridad" contrasta con el trabajo administrativo en la Secretaría de Turismo, ya que la titular ha tenido que deslindarse de derroches en viáticos y señalamientos por falta de pagos de honorarios para productores y programadores de Cumbre Tajín 2019, evento organizado con el sello de Gobierno estatal.

La "fiesta de la carne", en el puerto de Veracruz, se realizará del 19 al 25 de febrero y para la edición 2020 el Comité Organizador presentó una cartelera artística modesta en la Macroplaza del Malecón.

El primer día, en la Quema del Mal Humor, se anunció la presentación de Guerra de Chistes y Wapayasos; el segundo día, de la Coronación de los Reyes Infantiles, estará Mario Bautista; el tercer día en la Coronación de los reyes del carnaval la presentación estelar tendrá la participación de Gloria Trevi.

Para el cuarto día se contará con Havana D’ Primera y los Van Van; el quinto con El Recodo y el sexto, en el entierro de Juan Carnaval, con Mijares y Emmanuel.

A diferencia de los tiempos de Herrera y Duarte, en 2020 las coronaciones de los Reyes y de los Reyes Infantiles se celebrarán en la Macroplaza del Malecón, y no en el auditorio “Benito Juárez”, operado por el Gobierno del Estado.

DINERO, A NADIE

Con el inicio de un nuevo año, la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú, recalcó la negativa del Gobierno de Cuitláhuac García para asignar dinero en efectivo para la fiesta del Rey Momo, pero sí en la colaboración en la promoción.

La postura del Ejecutivo es igual a la de 2019, cuando negó financiamiento a la festividad organizada en el puerto de Veracruz, pues el Gobernador señaló el 12 de febrero de 2019, que el Comité de Carnaval le exigió dinero en efectivo “en una hoja de papel”.

“La petición que hubo de manera informal, es decir, en una hoja de papel, del comité, no de los empresarios, fue que les diéramos el dinero en efectivo; esas épocas de dar dinero de esa manera se acabaron y les digo a los del comité que si se quedaron con la administración pasada no es así, ahora las cosas se hacen bien”, indicó el mandatario.

Reiteró que su administración no aportará “moches” al gremio empresarial, pero sí la promoción por medio de la televisora estatal Radiotelevisión de Veracruz.

“Vamos a apoyar con seguridad, en lo que nos corresponde vamos a coordinarnos con fuerzas de seguridad, con la Policía Municipal, aunque pequeña vamos a coordinarnos para que todo se lleve bien; (...) el monto con el que vamos a apoyar implica el desplazamiento de las fuerzas coordinadas entre policías estatales y federales, no es posible determinarlo porque es una obligación nuestra”, dijo.

Justificó, en parte, lo anterior dada la poca recuperación de los hoteleros en cuanto al hospedaje en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río; aunque restaurantes y comercios minoristas sí registran ganancias.

LA FIESTA “CRECE”

Pese a la confrontación, el Carnaval porteño obtuvo números aceptables durante 2019. La propia Secretaría de Protección Civil reportó más de 21 mil asistentes al concierto del domingo 3 de marzo, con Los Ángeles Azules en la Macroplaza del Malecón.

La dependencia registró además una asistencia de al menos 80 mil personas en el cuarto desfile de Carnaval.

Para el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Lois Heredia, la estadística de hospedaje mejoró con respecto a 2018 a pesar de la negativa del Gobierno de Veracruz para invertir recursos financieros en la fiesta.

El hotelero indicó que el viernes 1 de marzo, fecha del primer paseo de Comparsas y Carros Alegóricos, los hoteleros registraron una ocupación de 87.36 por ciento.

El sábado, con el segundo y tercer desfile, se obtuvo una ocupación de 99.94 por ciento y el domingo, con un 79.03 por ciento.

En promedio de los tres días, la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, que suma 134 asociados, tuvo un arrendamiento de habitaciones de hotel de 89 por ciento.

Comparó que el domingo de carnaval de 2018 cerró con un 69 por ciento de ocupación, contra un 79 por ciento en 2019, es decir, diez puntos porcentuales más.

No obstante, la propia organización del carnaval propició desencuentros entre el Comité, presidido por el empresario y político Luis Antonio Pérez Fraga con la Sectur estatal.

Este último incluso dijo “desconocer” la promoción de la dependencia para la fiesta en 2020.

“(Xóchitl Arbesú) habló de promoción, pero no tenemos conocimiento de qué promoción o en qué ciudades”, indicó Pérez Fraga, quien consideró además que insuficiente el apoyo institucional en Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención de Riesgos de Salud.

Reveló que el municipio de Veracruz, encabezado por el panista Fernando Yunes Márquez, hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, gasta 2 millones de pesos en logística, más una suma similar en las contrataciones de los artistas.

“A nosotros nos gustaría ver en la televisión a nivel nacional invitando el gobierno del estado a la fiesta más importante que tiene no solo el gobierno sino todo el estado”, retó Pérez Fraga.

En tanto, la Secretaría de Turismo, Xóchitl Arbesú se deslinda no solo de viáticos excesivos autorizados por la dependencia, sino de la responsabilidad compartida con el Comité Técnico del Fideicomiso del Parque Temático Takilhsukut para pagar sueldos de programadores, productores y colaboradores de Cumbre 2019.

Por medio de un posicionamiento, los acreedores exhibieron el documento "Reglas de operación del fideicomiso público de administración y operación del parque temático Takhil-Sukut", en donde el capítulo V responsabiliza al Comité Técnico del parque temático de los adeudos.

En el artículo 21 de las reglas de operación, se determina que el Comité Técnico del Fideicomiso aprobará las erogaciones del Fideicomiso del parque Temático, mismas que serán cubiertas con recursos del comité técnico.

Y es que, si bien la ley estipula que los empleados contratados por la operadora no son responsabilidad del fideicomiso, la operadora entregaba la totalidad de los ingresos obtenidos por la explotación del parque, con lo que se debe elaborar un informe mensual detallado, con la especificación del concepto de tales partidas.

Un día antes, la Secretaría de Turismo Xóchitl Arbesú Lago se deslindó ante los medios de comunicación de los adeudos que los programadores de Cumbre 2019 reclaman

"El pasivo que se tiene con algunos colaboradores de la Cumbre Tajín 2019 no corresponde al Gobierno del estado, y el que tiene los pasivos no es el Gobierno del estado y no es la Secretaría de Turismo sino la anterior asociación civil operadora del parque (Temático) y es la que tiene está responsabilidad", dijo la funcionaria.

Ante ello, los quejosos advirtieron que las reglas de operación del Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takilhsukut establecen que sus fines se llevan a cabo mediante una Operadora y esta recibe un fondo económico igual a los gastos autorizados a partir del Programa Operativo Anual (POA) aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso.

DERROCHES PASADOS

La participación en fiestas carnestolendas acarreó observaciones a la Cuenta Pública de la Secretaría de Turismo de Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

Un ejemplo es la observación FP-026/2016/007 DAÑ emitida por el Órgano de Fiscalización a la Sectur por concepto de “Diseño y producción de carros alegóricos por temática autorizada” pagados en 2016 por un importe de 5.5 millones de pesos a la empresa Campimend Comercializadora, S.A. de C.V., detectada por el Servicio de Administración Tributaria como “empresa fantasma”.

El análisis del ORFIS presumió de un posible daño patrimonial a las finanzas de la dependencia encargada del turismo.

Más, el uso de recursos públicos para el Carnaval representó una constante durante los gobiernos de Fidel Herrera y posteriormente, con Javier Duarte.

De 2009 a 2016, el Carnaval de Veracruz presentó a Jerry Rivera, Tucanes de Tijuana, Moderatto, Juan Gabriel, Alejandra Guzmán, Emmanuel, Oscar de León, Calle 13, Chayanne, OV7, Luis Enrique, Yuri, Don Omar, Gilberto Santarosa, Juan Luis Guerra, Paulina Rubio, Cristian Castro, Wisin y Yandel, Espinoza Paz, Alberto Barros, Ninel Conde, Margarita La diosa de la cumbia, Enrique Iglesias, Intocable, Miguel Bosé, Maná, Tito El Bambino, Reik, Willie Colón, Maná y Rayito Colombiano.

ygr