Aunque no le tocaba, José acompañó a su esposa a vacunarse contra la covid

XALAPA, VER.- José Manuel y Rosita, ambos mayores de 65 años, llegaron de la mano al Estadio Deportivo Colón. Caminaron algunas calles desde la colonia Represa del Carmen, por el rumbo de los lavaderos de Ruiz Cortines, para recibir la segunda dosis de la vacuna contra la covid SARS CoV-2.

Con un paso lento y apoyándose en un viejo paraguas, arribaron desde las siete de la mañana al módulo de vacunación xalapeño. Ninguna está realmente convencido de la inoculación pero aseguran que más vale prevenir que lamentar.

A Manuel le corresponde vacunarse este martes, pero acompañó a su pareja -desde hace 30 años- para que ella sea vacunada. Cuenta que caminaron algunas cuadras y aunque estar fatigado, sabe que el recorrido también les permite hacer "un poco de ejercicio".

A diferencia de la primera vacuna, que se aplicó del 13 al 22 de marzo, este lunes 19 de abril nadie se quedó a dormir en las inmediaciones del centro deportivo; bastaron dos horas para que la pareja recibiera el biológico que previene el coronavirus.

El fin de semana se informó que desde este lunes 19 y hasta el viernes 23 de abril se aplicará la segunda dosis de vacunación en Xalapa; se varió de 12 a solo nueve módulos de atención para los adultos mayores.

El delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, anunció el 17 de marzo que en la ciudad capital se aplicarán 62 mil 246 vacunas de la marca Pfizer.

Manuel dice que ya está acostumbrado a despertar temprano y salir solo a hacer sus cosas. Sabe que debe traer cubreboca y una botellita de gel que guarda en su chamarra. "Con la edad uno ya casi no duerme, por lo que venir a vacunarnos no cambió mucho lo que hacemos".

Este lunes despertó a las seis y aunque le preocupaba encontrar una larga fila en el estadio decidió echarse un "taquito" para no salir con el estómago vacío, pues en la primera aplicación si pasó un poco de hambre.

Tiene cuatro hijos pero todos trabajan y tienen responsabilidades, por lo que acordaron que la pareja se acompañaría a la vacunación, "desde la primera vez les dijimos que no se preocuparan, ahorita ya ni nos llamaron, seguro no saben que ya venimos, pero al rato les avisamos".

"A mi me toca mañana, soy Hernández, pero hoy venimos con mi esposa que es Argüello. Yo vine como siete y media, ni tan temprano", aclara el adulto y reconoce que no estaba muy convencido de vacunarse en marzo, y como no le hizo reacción decidió regresar por la segunda dosis, "nos dijeron que si no veníamos no iba a servir el primer piquete".

El adulto menciona que después de desayunar esperaron un rato el camión, pero al ver que no pasaba decidieron caminar un poco. Avanzaron por la Avenida Ruiz Cortines, Úrsulo Galván y llegaron al Colón.

El trayecto se recorre en no más de 15 minutos, aunque reconocen que ellos se hicieron un poquito más, "venimos a paso lento, estamos cerca, vivimos por los lavaderos".

El frente frio los obligó a salir arropados, y como medida preventiva llevaron un viejo paraguas que de repente usan de apoyo. Ambos hicieron fila, pero cuando llegaron a la entrada del centro deportivo don Manuel se quedó afuera, le pidieron esperar, "sólo pasó mi señora".

Comparte que está contento porque recibió el biológico que ofreció el sector salud, aunque no siempre fue así. Sus hijos lo convencieron de ir la primera vez, "ellos nos dijeron que no perdíamos nada con venir, y pues tenían razón. El piquete ni dolió, a mi no me hizo reacción, a mi señora si le dio mucho sueño".

Este martes, dice, va a tener que regresar a hacer fila, lo bueno es que el proceso de vacunación es más rápido que la primera vez. La recomendación del adulto para todos los escépticos es "que agarren valor" y vayan a los puestos de vacunación.

El 14 de enero se inició con la inmunización de diversos sectores en Veracruz, primero empezaron con trabajadores del sector salud. En esa ocasión la autoridad estatal anunció que se aplicarían cinco mil 380 dosis.

Este lunes 19 de abril empezó la segunda dosis en Xalapa, y se aplicó por primera vez en los municipios de Tantoyuca, Cerro Azul, Naranjos, Tamiahua, Ozuluama, Ixhuatlán de Madero, Espinal, Olutla, San Rafael, Yecuatla.

En la zona centro se vacunará a los adultos de Amatlán, Paso del Macho, Coscomatepec, Camerino Z. Mendoza, Tehuipango y Tequila; y de la zona sur Santiago Tuxtla, Chinameca, Soconusco, Tierra Blanca y Rodríguez Clara.

Según las características del municipio se aplicará el biológico. En zonas urbanas, será Pfizer, mientras que en zonas serranas se aplicará Cansino, en una sola dosis.

ac