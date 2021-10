¿Aún no te llega la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro? Checa esto

XALAPA, VER.- Si fuiste aceptado en el programa de Becas Federal "Jóvenes Escribiendo el Futuro" es muy probable que ya hayas recibido el centavo que utiliza el programa para verificar la cuenta bancaria que proporcionaste por medio de la plataforma SUBES.

Pero si aún no lo recibes, no te preocupes, la página de Facebook de Informantes de Bienestar publicó un comunicado en el que explicó que sí al término de este viernes 22 de octubre no recibiste el centavo de verificación, tendrás hasta el 27 de este mes para corregir la CLABE Interbancaria.

SOLO TIENES QUE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

1.- Revisa tu bandeja de mensajes

En caso de haber recibido un mensaje en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) para notificarte que tu CLABE interbancaria fue rechazada, debes corregirla

2.- Una vez en la plataforma, en el menú Perfil selecciona la opción CLABE Interbancaria

3.- Elige la opción "Cambiar"

4.- Para finalizar, da clic en Cargar y Guardar

Si no realizas la corrección de la CLABE Interbancaria dentro de las fechas indicadas tu beca será cancela.

En caso de no haber ingresado ninguna CLABE, la plataforma te asignará un medio de pago del Banco del Bienestar para que recibas tu beca, la cual será entregada en noviembre de forma gradual.





