Aún falta investigación contra Yunes por asesinato de exalcaldesa: Cuitláhuac

Xalapa, Ver. - Luego de la detención del ex síndico de Mixtla de Altamirano, Ricardo “N”, presunto autor intelectual del asesinato de la exalcaldesa Maricela Vallejo, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que la investigación debe seguir su curso contra probable responsables, incluido su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares.

“Se tiene que investigar bien a quiénes obedecían los autores materiales. Nosotros señalamos que la exalcaldesa -Maricela Vallejo- dijo quiénes serían. No solo puede haber un autor intelectual (…) Puede ser una estrategia del exgobernador, pues también debe investigarte eso”, señaló el mandatario en entrevista.

Este 20 de agosto, fue capturado el ex síndico de Mixtla de Altamirano, Ricardo “N”, en el estado de Puebla por agentes ministeriales de la Fiscalía de Veracruz, con colaboración de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Luego de que este hecho se hiciera público Cuitláhuac García enfatizó que un segundo señalado por el crimen de la exalcaldesa Vallejo Orea fue Primitivo “N”, excomandante de la policía municipal, quien, además trabajó en la oficina particular del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

“Primitivo trabajaba para la oficina del gobernador, debemos ver si no fue algo planeado en esas esferas entre más de un autor intelectual. Que la investigación se realice. Dijimos que no íbamos a parar hasta que no se diera con los responsables”

El mandatario declaró que detrás del asesinato de Vallejo Orea, perpetuado el pasado 24 de abril de 2019, podría haber toda una red de complicidad. “Faltan tres autores materiales. Debe citar al exgobernador a denunciar. Tuvimos que presionar para que detuvieran al autor intelectual.

WINCKLER PUDO EVITAR ASESINATO DE EXALCALDESA

Cuitláhuac García agregó que el crimen de la exalcaldesa de Mixtla pudo haberse evitado, debido a que la propia Maricela Vallejo expuso en varias ocasiones que fue objeto de amenazas de muerte y señaló como responsables al ex síndico, Ricardo “N” y a su esposa, la exalcaldesa, María Angélica Méndez Margarito.

El 19 de diciembre de 2018, la hoy finada expuso que fue objeto de amenazas de muerte y señaló públicamente al síndico de ese Ayuntamiento, Ricardo "N". Consignó que personas desconocidas le habrían ofrecido 300 mil pesos a cambio de renunciar al cargo que electa el 5 de junio de 2017.

Vallejo Orea, presentó una denuncia penal por las amenazas recibidas en su contra. E-Consulta Veracruz publicó un audio en el que ella acusa a Pérez Marcos y su esposa Angélica Méndez Margarito, ex alcaldesa de Mixtla. Señaló que ella debía renunciar al llegar al cargo para que Pérez Marcos pudiera asumir la titularidad; sin embargo, se negó y fue cuando iniciaron las amenazas.

"Me dice: no mija, te lo digo de verdad, espero, espero que nunca, ni ningún día se te ocurra traicionarnos. Que por tu mente más profunda se te ocurra traicionarme. Le digo, no ¿cómo cree? ´No mija, si tú me llegas a traicionar, de verdad te digo que las cosas no marcharían como marchan, ya no nos llevaríamos como nos llevamos, y no te puedo asegurar a que fines vamos a llegar, pero espero, espero que jamás y jamás me traiciones", narra el audio.

“Se comprueba que lo estaban encubriendo (a Ricardo “N”). El Asesinato se pudo prevenir (…) (Jorge Winckler) No es alguien que procura la justicia, es alguien que encubre”, consignó Cuitláhuac García.