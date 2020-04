Aumento en insumos, dispara costo de traslado a pacientes con covid-19

Veracruz, Ver.- El costo de traslado de un paciente de coronavirus o sospechoso de portar el virus costará al Cuerpo de Bomberos Conurbados al menos 6 mil pesos adicionales al costo de un traslado de un paciente habitual.

Lo anterior debido a las necesidades para la compra de aditamentos especiales para que el personal que se traslada en la ambulancia reduzca el riesgo de contagio.

El coordinador de la Unidad de Paramédicos de Bomberos Conurbados Veracruz-Boca del Río, César Herrera Huerta, afirmó que el costo de algunos insumos se disparó al grado de incrementar su precio hasta cinco o seis veces.

Por ejemplo, la compra de una mascarilla N95 que antes costaba unos 15 pesos ahora les representa un gasto de hasta 300 pesos por unidad.

"La gente se fue sobre las mascarillas, no tanto los cubrebocas porque esos no nos protegen a nosotros. Pero si un paquete de mascarillas fuera de contingencia me costaba 300 pesos, ahorita una mascarilla me la venden en eso, entonces el precio se fue 5 o 6 veces arriba", lamenta César Rodrigo Herrera Huerta.

El funcionario de Bomberos Conurbados señaló que cada uno de los elementos que participan en el traslado de un paciente que presente síntomas de coronavirus deberá utilizar vestimenta que establece el protocolo para estos casos.

Se trata de un traje aislante completo, un gorro quirúrgico, careta o mascarilla, cubrebocas, botas quirúrgicas y guantes; elementos que en su mayoría son desechables y cuyos costos se han triplicado y cuadriplicado debido a los escasez del material que ocasionaron las compras de pánico por coronavirus.

Para el traslado de un paciente se requiere de al menos cuatro personas, entre camilleros y paramédicos, así como el conductor de la unidad.

Actualmente, con el ajuste en el precio de los insumos, el cuerpo de Bomberos Conurbados de Veracruz cuenta con capacidad para realizar el traslado solo de 25 pacientes con síntomas de coronavirus.

Sin embargo, la corporación continúa participando en la atención de otros pacientes que requieren atención de emergencias, en cuyo caso se implementó un protocolo para mantener las recomendaciones de la autoridad sanitaria que permita evitar contagios.

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Para la elaboración de estas cápsulas de traslado de pacientes con covid-19 los Bomberos Conurbados ponen a disposición una cuenta a través de su página: www.bomberosconurbados.mx.

Lo recaudado también será utilizado para la compra de materiales de protección para los paramédicos que realicen los traslados.

"Cuando usamos una cápsula, el personal tiene que ir con su traje Tyvek, con guantes, con su mascarilla N95, con sus botas desechables, con sus googles; y ese es material que tienes que desechar, que no lo puedes volver a ocupar. Es una cantidad exorbitante lo que se ocupa", destacó.

Los Bomberos Conurbados también instalaron un centro de acopio para apoyar a las personas que más lo necesitan durante la cuarentena por coronavirus. Los productos de primera necesidad y no perecederos se reciben en las estaciones de Veracruz y Boca del Río con apego a las medidas de sanidad emitidas por la autoridad.

ygr