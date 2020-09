Aumentan llamadas de extorsión en municipios del sur de Veracruz

Xalapa, Ver.- En aumento los intentos de extorsión telefónica en Las Choapas.

De acuerdo con las autoridades choapenses, el método más común que los extorsionadores utilizan para ´dar golpe´ es mediante las llamadas a los celulares en busca de amedrentar a sus víctimas y presionarlos hasta que logran hacerles depositar dinero a cuentas personales.

Este miércoles, el ciudadano Enrique Ordóñez de la Cruz, vecino de la colonia Barrio de las Flores, reportó que al menos en 20 ocasiones el número de Alvarado, Veracruz, 297 102 3409, le llamó haciéndose pasar por un familiar:

-"Bueno, bueno, ¿primo? ¿Cómo estás primo?", inició la llamada el extorsionador.

-"¿Quién eres?", respondió el agraviado.

-"Soy tu primo, ¿no reconoces mi voz? ¿Cómo que no me reconoces, adivina quién soy?", dijo el hombre detrás de la llamada, a la espera de que su interlocutor emitiera algún nombre y hacerse pasar por él.

El choapense, relató a PRESENCIA, que esta dinámica la intentó este sujeto por tres ocasiones y luego de no lograr su cometido, optó por colgar a la tercera llamada:

"Por eso, qué primo, dime qué nombre tienes, dime quién eres", exigía el joven choapense, por lo que el hombre al no arrancar un nombre, colgó y no volvió a llamar sino hasta un día después, pero el ciudadano ya no contestó a las demás llamadas. De acuerdo con la policía local, tan sólo esta semana se han dado 9 reportes más de intentos de extorsión telefónica.

En el sur del estado este método es el más común y también a nivel nacional; los delincuentes realizan llamadas para exigirles dinero a cambio de la vida de algún familiar supuestamente secuestrado, que en la gran mayoría de los casos sólo es una mentira para hacer entrar en pánico a quien recibe la llamada, de acuerdo con la PGR.

Otro de los métodos a utilizar por los extorsionadores es mediante las llamadas de supuestos concursos en los que se ofrece un premio a cambio de una ´recarga´ o un depósito bancario; sin embargo, la particular característica de este método de robo es que en ningún momento el usuario o dueño de la línea decidió participar en concurso o rifa alguna.

También se dan en Las Choapas las clásicas llamadas del ´familiar en el norte´, donde los criminales emulan la voz de algún tío, primo o sobrino en los Estados Unidos, a quien hacen pasar como víctima de alguna infracción de tránsito o acusación por algún delito para que desde México les depositen cierta cantidad ´para la infracción´.

Presencia MX / La Silla Rota Veracruz