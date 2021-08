Aumenta mortandad de peces tras derrame de hidrocarburo en río Coatza

Minatitlán, Ver. – Pejelagartos, mojarras blancas y chucumites continúan flotando sin vida en el río Coatzacoalcos, a casi una semana de que se registrará el derrame de hidrocarburo proveniente de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán.

Este lunes 29 de junio, los pescadores del municipio de nueva cuenta realizaron otro recorrido en las aguas dulces, donde cerca de siete kilómetros fueron contaminados con este residuo químico desde el pasado miércoles 24 de junio, sin que hasta el momento Petróleos Mexicanos emita alguna postura o informe sobre lo que realmente ocurrió.

“Queremos decirles que no es mentira, voy a alzarlo para que ustedes vean que es un peje lagarto, se ve en la toma; así como ese hay varias especies que se están muriendo y vamos a seguir realizan el recorrido para dar cuenta de lo que está pasando, porque esto no es posible”, indicó Isboset Cruz González, dirigente pesquero en Minatitlán.

A través de videos y fotografías los pescadores señalaron el grave ecocidio que se presenta en esta zona, donde aseguran que los trabajos de limpieza y recuperación del hidrocarburo son escasos.

“Ya el impacto es directo hacia las especies del río. Dense cuenta que este impacto ha dañado mucho a los peces, por eso hacemos un llamado al director general de Pemex que solo mandó a su personal a simular para querer tapar el derrame que se registró”, expresó.

Con los remos de sus botes levantan las especies marinas muertas a causa de la contaminación, peces que pudieran ser capturados por sus redes y comercializados entre sus clientes o restaurantes, que hoy han preferido no comprarles nada por temor a que sean productos contaminados

El lirio acuático continua disperso en el agua, donde también aparecen algunas botellas cubiertas con el hidrocarburo: una viva imagen de la contaminación que se ha repetido en varias ocasiones, sin que Pemex tenga consecuencias legales.

La Silla Rota Veracruz dio cuenta de que frente al área de Contraincendios de la Refinería se observa un hueco de donde probablemente se originó la fuga hacia el agua, lo cual fue confirmado por los primeros trabajadores que acudieron al punto para supervisar el área, quienes además señalaron que el líquido se derramó de un tanque fuera de operación de la planta preparadora de carga número 1, que posiblemente sufrió una grieta a causa del sismo registrado el pasado 23 de junio, es decir un día antes del derrame.

PESCADORES SOLICITAN AUDIENCIA CON PEMEX Y NO HAY RESPUESTA

Llevan seis días sin poder salir a capturar, lo cual agrava la situación para más de mil pescadores y sus familias en esta región, donde la pandemia del covid-19 ya los ha golpeado mucho, por lo que la desesperación comienza a presentarse.

“Pues ya los compañeros vienen y me preguntan qué vamos a hacer. Algunos están recorriendo más kilómetros y buscan áreas no contaminadas para pescar, pero aun así casi no les quieren comprar pues los comerciantes temen que sean de los contaminados”, manifestó Cruz González.

El pasado viernes entregaron un oficio con pruebas de las afectaciones tras el derrame, donde todos los representantes de las cooperativas pesqueras de la región Minatitlán solicitaron una reunión con algún representante de Pemex, y les notificaron que este lunes obtendrían una respuesta por escrito, lo cual non ha ocurrido.

“Y aquí seguimos esperando, todos estamos siendo afectados y Pemex no da la cara”, finalizó.

