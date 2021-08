Auditoría Superior buscará irregularidades en contratos del Puerto

La Auditoría Superior de la Federación se encargará de determinar las supuestas anomalías reportadas en los convenios concedidos en el puerto de Veracruz, además determinará si hubo corrupción en estos procedimientos.

Héctor López Gutiérrez, coordinador de Puertos y Marina Mercante, indicó que estará al pendiente y se atenderán los señalamientos de forma correcta.

El funcionario dijo que no va a adelantarse a los resultados debido a que las investigaciones aún no terminan. Aunque no se van a revocar los contratos ya expedidos, en donde la Secretaría de la Función Pública encontró irregularidades.

mlbl