Audios: Alcalde de Actopan y edil asignaron puestos de aviadores a familiares y sindicalizados

Xalapa, Ver.- El alcalde de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez y una edil de ese Ayuntamiento, fueron denunciados por haber asignado puestos de aviadores a familiares y trabajadores sindicalizados.

La Silla Rota Veracruz tuvo acceso a dos audios donde se escucha, primero, a una edil del ayuntamiento panista que solicita a la Tesorera, María Nelly Alarcón Gil, no dar de baja a “su cuñado”, a quien, reconoce, ella ingresó a la nómina municipal, con el aval del presidente Domínguez Sánchez.

“Si Nelly, mira, yo en el acuerdo cuando entramos con Paulino (Domínguez), son tres gentes a mi disposición. Había tres personas al principio, pero se despidió a una. Entonces yo le pedí a mi cuñado que me prestara su nombre para que no se perdiera esa nómina”, dice la edil denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y agrega, “Yo sabía que esa nómina la iban a seguir cobrando ellos, o sea, Pedro (persona no identificada). Y que no la iban a dejar, que se iba a perder, se la iban echar a la bolsa. Entonces lo que yo hice fue meter los papeles de mi cuñado. Y hacer el cambio, es mi cuñado, y haz de cuenta que es como un avión”.

De acuerdo con la mujer que envía el audio a la Tesorera de Actopan: “Ese dinero lo voy ocupando para ciertas cosas, pues le voy dando a él (a su cuñado) por eso, a mi hermana. O sea es como un extra que no le dejé a Pedro”.

La mujer denunciada presiona a la funcionaria municipal para no dar de baja a su familiar: “Con Paulino llegué al acuerdo de tres personas. Ahorita si le digo que lo quite pues lo va a quitar. No sé tú si quieres que se haga eso, pero yo te pediría el apoyo de que se siga quedando ese extra”.

“No creas que voy juntando mucho, porque luego se lo doy a mi hermana para su escuela. Él es mi cuñado, lo que hice nada más fue cambiar el nombre y cancelar la otra tarjeta para que no se lo quedara Pedro. Pero en el acuerdo desde un principio yo tengo derecho a tres gentes; y el otro quedaba libre para tenerlo”.

“DILES QUE ESTÁS HACIENDO LOS CÁLCULOS”: ALCALDE

En un segundo audio, el alcalde Paulino Domínguez presuntamente instruye a la Tesorera María Nelly fungir como interlocutora con integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, quienes habrían pedido plazas.

“Te estoy marcando y no me contestas, María Nelly, nada más es para decirte que tengan ya la reunión con Sindicato –ya le dije a Alfredo y a David- platiquen amablemente con ellos”, en referencia al secretario del Ayuntamiento, Alfredo López Carretero y David Martínez Sánchez, apoderado legal del Ayuntamiento.

“No les vayas a decir que no les voy a dar ni madres. Lo que tienes que decirle es que estás haciendo los cálculos y que para la siguiente junta ya se les tendrá una solución. Pero no les vayas a decir que yo no quiero saber nada de ellos. ¿Oíste?”, concluye Domínguez Sánchez.

Paulino Domínguez fue denunciado por amenazas de muerte contra el periodista Celestino Ruiz, quien fue acribillado el pasado 2 de agosto de 2019 en su vivienda, ubicado en la comunidad La Bocanita, en Actopan.

La responsabilidad del asesinato de Celestino Ruiz, apunta a Paulino Domínguez. El único detenido como presunto autor material es padre de su escolta personal, quien es policía preventivo de ese municipio y se encuentra prófugo de la justicia por el mismo crimen.

Se trata del oficial Luis Enrique Florencio Barradas, quien cuenta con una orden de aprehensión en su contra. Su padre, Facundo “N”, fue detenido el pasado 8 de noviembre y es acusado de haber acribillado al reportero veracruzano el pasado 2 de agosto de 2019.

La Silla Rota Veracruz confirmó que Luis Enrique Florencio aparece en la nómina del Ayuntamiento de Actopan como policía preventivo y cobra un sueldo de 6 mil pesos mensuales. Él y su padre habrían asesinado por la espalda al corresponsal del Gráfico de Xalapa, según investigaciones de la Fiscalía de Veracruz.

