Audio: En Veracruz ofrecen 1 kilo de carne por afiliarse al PRD

Xalapa, Ver. – Un kilo de carne a cambio de afiliarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Es el ofrecimiento que autoridades del Ayuntamiento de Zongolica, instruyen a agentes y subagentes municipales que propaguen en la sierra de Veracruz, una de las zonas con mayores índices de pobreza y pobreza extrema en la entidad.

En un audio en poder de La Silla Rota Veracruz, se escucha a Herminio Mezhua Sanmiguel, secretario del Ayuntamiento de Zongolica convocar a gente de comunidades y municipios aledaños a eventos públicos. Ello, por órdenes del alcalde, Juan Carlos Mezhua Campos.

“A partir de las 11 de la mañana, se va a empezar a entregar la carne en Moxala (Tequila, Veracruz). Por favor inviten a toda la gente. Si alguien de plano no quiere afiliarse no pasa nada. Pero por lo menos que estén enterados, así como lo indica el presidente, para que no nos reprochan después”, se le oye a Mezhua Sanmiguel.

“Por favor el mismo mensaje mándele al otro compañero de Tepepa (Astacinga, Veracruz) para que él les invite. Va a ser este sábado, de una vez, los que se afilien mañana, el sábado vayan por su kilo de carne. Va a ser este sábado”, insiste el edil.

El PRD en Veracruz sufrió uno de sus mayores descalabros en las elecciones de 2018 al consolidarse como la cuarta fuerza política en la entidad, obteniendo apenas 138 mil 373 votos. Esto equivale al 4.12 por ciento de lo obtenido en aquella votación.

A nivel federal, el PRD ha sido el partido político más reducido en las últimas elecciones y, de acuerdo con especialistas y exmilitantes que renunciaron al Sol azteca, corre riesgo de perder su registro en las elecciones de 2021.